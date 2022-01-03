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社會 社會焦點 保障人權

開房間性侵16歲女網友　清潔工「3原因」躲過2年牢飯

記者黃翊婷／綜合報導

基隆20歲的蔡姓清潔工去年6月與年僅16歲的小美（化名）相約到飯店休息，卻趁機在房內強行發生性關係，結果被一狀告上法院。基隆地院考量到他年紀尚輕，犯罪手段尚非殘暴，女方也願意給予機會，最終依成年人故意對少年犯強制性交罪判處2年有期徒刑，緩刑3年，全案仍可上訴。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小美被帶到飯店開房間性侵。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關）

判決書中提到，蔡男與小美是網友，2020年6月間他騎車前往女方就讀的學校接人下課，接著兩人一起到基隆市某飯店開房間休息；過程中，他不顧小美意願，強行性侵得逞，還要求口交，後來是學校導師發現異狀，才揭穿他的惡行。

面對上述指控，蔡男出庭時皆坦承不諱，也表示犯案當下知道小美尚未年滿18歲。基隆地院法官認為，蔡男因為一時性慾衝動，未尊重小美意願，觸犯成年人故意對少年犯強制性交罪，法定刑為有期徒刑3年1月以上。

不過，法官考量到蔡男犯罪手段尚非殘暴，事後也很後悔並積極尋求諒解，後來也與小美達成調解並賠償完畢，加上小美透過律師表明願意給予機會，「他年紀很輕，同意從輕量刑」，最終依成年人故意對少年犯強制性交罪判處2年有期徒刑，緩刑3年，全案仍可上訴。

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