清明連假天候攪局　搭船遊客進不了澎湖...業者超無奈

記者／陳洋報導

清明節連假即將展開，正當澎湖旅遊業者準備開心迎來今年旺季第一波客人時，因為天氣轉壞，從嘉義往澎湖的客輪全數停開，縣府就估計至少會少5、6千名遊客入境，業界只能全額退費，心情從開心變無奈。

▲清明節連假因天候變差，澎湖所有船班停航 。（圖／記者陳洋攝）



▲清明節連假因天候變差，澎湖所有船班停航 。（圖／記者陳洋攝）

飯店業者表示，清明連假期間的訂房率在九成以上，結果船不開，飛機又班班客滿，這些遊客無船可搭也沒辦法換搭飛機，只能退訂，估計大約退了4分之一的訂單。

租車業者也說，本來車輛全都被預訂了，受到天氣影響，搭船的遊客進不來，也只好讓遊客退訂，他的訂單絕大多數都是搭船的客人，他也只能全額退費，這個連假算是報銷了。

餐廳業者則說，他的客人大多是在地人，所以他不受影響，但有專做團客的餐廳影響就比較大了，因為材料買了，也不可能臨時變出客人來。

▲租車業者無奈，這假期訂單大多數都是搭船的客人，他也只能全額退費 。（圖／記者陳洋攝）

▲海鮮餐廳業者食材都買好了，準備迎接旺季的第一波人潮。（圖／記者陳洋攝）

縣府表示，因為連假的關係，各家航空公司有放大機型，連假期間初估一天可以帶進來5、6千人，比較可惜的是船班停開，光這部分至少也會少5、6千人。

馬公航站方面表示，因應天候變差，所有船班停航，民航局已經出面協調航空公司加開班機或放大機型，預計連假第一天共提供70班次航班，提供座位數6558位，也會密切注意候補動態，必要時會再協調加班班機。

由於這一次的清明連假多達4天，接下來就是4月25號的花火節開幕，讓這一次連假，被在地業者視為旺季的第一波人潮，沒想到天候攪局，儘管班機座位數會再往尚佳，但只能得利到返鄉民眾或散客，讓業者也只能很無奈，只好等待花火節的到來了。