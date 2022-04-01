暴動了！賴清德宣布雄中、雄女併校「男女合班」　真相笑噴

記者賴文萱／高雄報導

今天是高雄中學100週年校慶慶祝大會，副總統賴清德受邀致詞時當場宣布喜訊，表示雄中、雄女下學期開始將合併，不只這樣，還要男女合班，引來全場學生鼓掌暴動。不過，他隨後又補充，「今天4/1是雄中校慶，也是國際愚人節，祝大家愚人節快樂」，笑壞眾人。

▲雄中今歡度百年校慶。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲賴清德在愚人節宣布，雄中、雄女下學期併校，全場暴動。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴清德今天受邀參加雄中百年校慶，他在台上致詞表示，很榮幸受邀見證歷史性的一刻，在這個歡欣鼓舞的時候，除了祝福雄中百年生日快樂之外，他特別喜上加喜要宣布，政府已經決定雄中、雄女要合併，下學期開始，雄中同學可以去雄女上課，雄女同學也可以來雄中，還不只男女合校，還要男女合班。此話一出全場歡聲雷動。

賴清德隨後問台下學生高不高興，但緊接著話鋒一轉，又補充說，「今天4/1是雄中校慶，也是國際愚人節，祝大家愚人節快樂」，再度讓全場笑翻。

▲陳其邁回憶過去就讀雄中時的酸甜苦辣回憶。（圖／記者賴文萱翻攝）

而高雄市長陳其邁是雄中的校友，他今天前往參加百年校慶，被問及回母校心情？他說，他是民國69年考入雄中，在雄中度過，但在這裡絕對不是歡樂的日子啦，這裡是有非常多的酸甜苦辣回憶。因為雄中人才濟濟，可以說是整個高雄、甚至有些是台南來報考的頂尖學子，所以在念書是非常競爭，尤其雄中畢業是用畢業那年做為標記，這是因為雄中念5年畢業很正常。

另外，陳其邁致詞時候也提到，很多雄中同學都搭火車通學，下車後就翻牆去學校，他當市長之後，第一件事就是把牆降低，此外，他以前數學常考30、40分，實在太難了，也替學弟向老師求情，希望不要考那麼難。