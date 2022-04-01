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社會 社會焦點 保障人權

全台「唯2」特斯拉警車在高雄！Model 3上路　0-100公里3.3秒

▲特斯拉警車帥氣亮相。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲特斯拉警車帥氣亮相。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市治安再添新利器，市警局和湖內警分局獲得「財團法人天真基金會」及「精湛光學科技股份有限公司」的大力贊助，以330萬元購買2輛特斯拉Model 3電動車，作為警方偵防車，特斯拉Model 3電動車正式亮相，新穎流線的外型吸引眾人的目光，警方透露，特斯拉的最大特點就是加速快，0到100公里僅需3.3秒，完全不輸超跑，未來將可有效打擊犯罪。

▲▼高市警分獲贈特斯拉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄市警局獲贈兩輛特斯拉警車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

湖內警分局表示，俄烏戰爭造成國際石油、天然氣能源價格上揚以及物價波動，為提升警察打擊犯罪能量，「財團法人天真基金會」董事長陳松田及「精湛光學科技股份有限公司」董事長吳俊男分別捐贈2輛特斯拉電動車給高雄市警局和湖內分局，盼警方以未來科技導入治安維護工作，成為全國首次警方獲贈特斯拉電動車當警車的警局。

陳松田表示，選擇電動車作為捐贈車款，除看上節能的優勢，且電動車採用模組化製造，零件數量遠比燃油引擎車少，因此在車輛保養上勢必比燃油車更為簡易，將使公務機關汽車持有成本大幅下降，警方可將多餘經費，運用在其他治安及交通工作上，服務更多民眾。

▲▼高市警分獲贈特斯拉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高市警方獲企業贈送特斯拉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

吳俊男指出，俄烏戰爭更突顯新能源需求問題，伴隨而來的通膨問題日益升溫，石油、天然氣等能源物資價格大幅上揚，選用電動車作為公務車實為上策，且電動車的動能轉換優於燃油車，讓有限的能源發揮最大效能。

高雄市政府警察局表示，承蒙兩位董事長對警政工作的支持，率先捐贈性能優越的電動車作為警用車輛，對於維護社會治安及激勵警察工作士氣更具正面意義，警方將會全力以赴，讓高雄市全體市民的生命財產安全獲得更佳保障。

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