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新加坡4／1起入境免隔離！新航推週年慶優惠「全面打8折」

▲▼新加坡航空。（圖／新航）

▲新加坡航空推出週年慶優惠。（圖／新航）

記者李宜秦／台北報導

新加坡政府自2022年4月1日起簡化旅客入境流程，已完整接種疫苗的旅客搭乘新加坡航空（新航）和酷航航班前往新加坡，抵達後不需採檢及檢疫隔離即可入境。新加坡航空為慶祝飛台55週年，推出5重優惠再抽5大好禮活動，從台灣出發飛往新航集團全球航點全面享有八折優惠票價。

新加坡航空表示，4月1日起完整接種疫苗者，搭乘新加坡航空和酷航航班前往新加坡不需要檢疫就可入境。已完整接種疫苗的旅客仍需在出發前往新加坡前接受出發前的檢測，同時需遵照現行的簽證規定。

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新加坡航空表示，依此項規定，新航和酷航航班全面開放訂位。目前新航和酷航提供由35個國家、地區的97個航點飛往新加坡的航班服務。

▲▼新加坡航空。（圖／新航）

▲完整接種疫苗入境新加坡免隔離。（圖／新航）

新加坡航空自從1967年4月1日降落台北松山機場開始飛台至今已滿55週年，為4月1日至4月21日間將於新航官網 SingaporeAir.com 及SingaporeAir行動 app 上推出「購票享5重優惠再抽5大好禮」活動。

從台灣出發飛往新航集團全球航點享八折優惠票價，經濟艙來回新加坡NT$13,038元起、紐澳NT$17,678元起、南非NT$18,858元、歐洲NT$19,478元起等，還可享有選位費及預購托運行李55折、KrisFlyer會員55%額外紅利哩程等，期間購票還可抽五大好禮，有機會可賺回機票費用、獲得機票抵用券及限量福袋等。

新加坡航空表示，為了讓旅客在這個充滿變數的期間可以安心購票，購票旅客於2022年5月31日前可無限次免手續費更改訂位，2022年5月31日之後可以免費更改訂位一次。

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