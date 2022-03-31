應屆畢業生注意！外交替代役明報名開跑　擴大招募影片創作專長

▲派駐帛琉服勤的食品加工專長役男廖文華。（圖／國合會提供）

記者呂晏慈／台北報導

應屆畢業生注意！外交部委託財團法人國際合作發展基金會（簡稱國合會）辦理的「外交替代役」招募計畫，將在4月1日開放申請，今年新增工業教育及工業管理2項專長，並將擴大招募影片創作專長役男，預計將招募23項專長總共87名役男，派赴中南美洲、加勒比海、太平洋與非洲等地區國家服勤。

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中今天在外交部例行新聞說明會表示，今年4月1日開始開放外交替代役報名，近年青年對於以外交替代役的方式服兵役熱情很高，不過，前兩年因為疫情緣故，在人數上並未大幅度招募外交替代役，而今年疫情逐漸放緩，與內政部役政署協調後，今年擬提高外交替代役的人數，未來將再與外界報告。

國際合作發展基金會副秘書長李志宏說明，外交替代役招募計畫將自今年4月1日至30日開放申請，招募專長除了往年常見的農林漁牧、公衛醫療、經貿資訊、行銷企劃、外語等領域外，新增工業教育及工業管理2項專長，並因應新媒體及影音平台崛起趨勢，擴大招募影片創作專長役男，預計將招募23項專長總共87名役男，派赴中南美洲、加勒比海、太平洋與非洲等地區國家服勤。

李志宏表示，外交替代役自2001年開辦迄今一直是我國替代役熱門役別，雖現行法規一般役別役男僅須服4個月的軍事訓練役，但每年仍有許多役男選擇服10個月的外交替代役，前往海外協助我國駐外技術團執行技術合作計畫。

國合會說明，以第21屆派駐帛琉食品加工專長的役男廖文華為例，於帛琉服務期間發揮學校所學知識，運用技術團推廣之蔬果農產品，開發出許多當地未曾見過的新食品，如香蕉蛋糕、洛神花冰淇淋及果醬等，並於當地「生產者博覽會」展出，受到當地民眾喜愛與讚賞。

國合會舉例，派駐聖克里斯多福及尼維斯公共衛生專長役男李翊，不僅發揮所長協助技術團規劃慢性病防治策略外，也於服勤期間發現當地因對於資源回收知識的困乏，導致積累可觀的塑料廢棄物，因此主動協助技術團教導當地民眾塑料廢品回收知識，發揮役男服務社會的精神。

▲派駐聖克里斯多福及尼維斯的公共衛生專長役男李翊。（圖／國合會提供）