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別人退休她創業　63歲大媽開店拚職涯春天

▲63歲黃素霞，想在安平老街開紀念品店，賣起大港香草商品與文創小物，要拚職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲63歲黃素霞，想在安平老街開紀念品店，賣起大港香草商品與文創小物，要拚職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

63歲黃素霞，多年前透過勞動部多元培力就業計畫進入台南大港社區發展協會負責香草產品的包裝與銷售，期間她運用自己的解說方式，帶著消費者體驗行銷，不僅成功提升商品銷量，也找回工作熱情與自信，在計畫結束後，她甚至燃起創業魂，在安平老街開紀念品店賣起大港香草商品與文創小物，要拚職涯第二春。

「一開始我對銷售有排斥感，常常開不了口」，黃素霞說，在大港社區從事香草商品的行銷工作，起初對銷售有心魔，後來受到業績銷售很好的同事激勵，決心改變，就從自己最喜歡的香草舒壓霜、香草膏商品當作主打，並用自己的方式向消費者解說，加上之前有過舒壓按摩的職訓經驗，進而帶領客人體驗商品，成功帶動商品銷量，短短幾個月就成為協會的top 業務員。

▲63歲黃素霞，想在安平老街開紀念品店，賣起大港香草商品與文創小物，要拚職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

然而隨著多元培力計畫結束，全身散發熱情活力的黃素霞為發展事業第二春，決定創業，與兒子在安平老街共同經營「海山藝館」，專賣大港社區香草產品與生態系相關文創商品，也因為黃素霞自有一套與客人搏感情的銷售方式，還時常與顧客交流、拓展客源，因此培養出不少死忠消費者，也開啟她人生職涯新篇章。

「沒想到政府資源竟是創業的養分」，黃素霞說，長年在家當家庭主婦，10年前決定重返職場，因無法順利找到工作於是報名勞動部職訓課程，學習經絡舒壓按摩技能，後來又透過台南就業中心推介，來到大港社區從事香草商品的行銷工作，歷練之後進而創業，她感謝勞動部讓她走出不一樣的路，讓自己有勇氣往前邁進，她鼓勵正在待業的勞工朋友要勇敢跨出去，人生總有意想不到的結果。

▲63歲黃素霞，想在安平老街開紀念品店，賣起大港香草商品與文創小物，要拚職涯第二春。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部推動多元就業方案及培力就業計畫多年，將人力導入地方協助產銷、活化產業，同時也釋出就業機會，幫助失業者、中高齡、身心障礙與二度就業婦女等弱勢民眾能重返職場、穩定就業，像素霞姐就是一個成功的案例，不僅重建工作自信，進而創業，走出自己一片天。

劉邦棟還說，勞動部除了透過多元培力計畫、職場學習及再適應計畫與僱用獎助等津貼補助外，也辦理多元化職業訓練課程，積極協助待業民眾培養再就業能力，歡迎有需求民眾可洽所在地就業中心。

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