陸再增8千多例感染　高鐵車長確診「列車緊急靠站消毒」

▲高鐵車長確診，列車緊急靠站。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸31日通報1803例確診、6651例無症狀感染，處於「半封城」的上海新增355例確診、5298例無症狀感染。另外，有一名高鐵車長被驗出陽性，其所在的列車被迫中斷行程，相關密切接觸人員也必須下車接受管控。

根據通報，1803例確診中，有1340例位於吉林、355例位於上海，其它分別位於黑龍江、河南、福建、廣東、浙江、遼寧、河北、江蘇、天津、四川、山西、山東、湖南、海南、重慶、雲南、內蒙古、江西以及新疆。

6651例無症狀感染之中，有5298例位於上海、835例位於吉林、129例位於福建、78例位於河北、66例位於安徽、42例位於遼寧、41例位於江蘇，其它分別位於山東、新疆、黑龍江、河南、浙江、江西、廣西、廣東、甘肅、湖北、雲南、天津、海南以及山西。

▼上海疫情嚴峻，已實施「半封城」。（圖／CFP）

另外，湖南省官方31日上午表示，成都至上海的G2190次高鐵列車車長被驗出陽性，鐵路部門要求列車立即中斷行程，停靠湖南婁底南站，及時對相關人員進行管控。

湖南省官方提到，獲報後已立即行動，緊急安排市區兩級疾控、公安、交通等部門前往婁底南站，迅速開展流行病學調查和集中隔離醫學觀察轉運工作，並對相關區域進行消毒處理。