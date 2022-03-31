　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

租屋族注意！行政院砸300億擴大補貼　估50萬戶可受惠

記者陳家祥／台北報導

租屋族有福了！行政院31日院會將拍板內政部提報的「300億元中央擴大租金補貼專案」報告，將大規模提升租金補貼戶，預計由目前的12萬戶大幅提升到50萬戶；且擴大補貼範圍外，對單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額均加碼提高。

▲▼房地產,青年社會住宅,租賃,簽約交屋,租屋,公共住宅,社會照護福利,弱勢者住宅需求。（圖／李毓康記者攝）

▲租屋族有福了！政院將拍板300億補貼專案，估計有50萬戶可受惠。（示意圖／李毓康記者攝）

基於經濟成長創11年新高，行政院表示，將把經濟果實與全民共享。政府除了推動一系列減輕育兒家庭、長照需求家庭負擔的政策，同時也為更有效減輕育兒家庭、弱勢家庭以及初出社會青年的租屋負擔，將研擬推出「300億元中央擴大租金補貼專案」。

政院指出，「300億元中央擴大租金補貼專案」將大規模提升補貼戶數，從今年的12萬戶一舉提升至50萬戶，擴大補貼範圍，對單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額均加碼提高。

另外，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，住宅法已完成修法，將房東租金所得免稅額提高至每房每月1.5萬元，房屋稅與地價稅的稅率比照自用住宅，減輕房東的稅賦負擔，與政府共同協助租屋家戶。

政院強調，本專案300億元經費將由中央完全負擔，規劃由內政部營建署直接接受民眾申請，現已著手設計更為便捷的網路申請系統，讓民眾很容易完成申請程序。

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
快訊／美影藝學院結果出爐！　對威爾史密斯祭出「紀律處分」
最擔心這變種　醫：還沒到「溫室中花朵」的台灣
快訊／33歲男團成員「腦瘤末期」病逝　去年10月才喜迎愛兒誕
11級強風來了！越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃
快訊／67歲布魯斯威利宣布退休　家人證實罹病「正失去說話能力
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

租屋族注意！行政院砸300億擴大補貼　估50萬戶可受惠

柯文哲脫罩歡唱又有新影片　王浩宇點名高市府「請問罰不罰」

製梗圖道歉！柯文哲「無罩唱歌」喊話衛生局：依法開罰就對了

政院砸300億擴大租金補貼！補貼額、對象都變多　50萬戶將受惠

快訊／北市曝高雄2師確診足跡　搭高鐵北上！待「商務會所」逾5小時

盼成高雄首位會計師議員　余宗熹邀趙天麟拜票：守住專業一席

「教召應轉在地生活化」　阮昭雄推：防災納入全民國防

快訊／陳信瑜公然輔選黃珊珊只記過1次　議員怒批：市府一起爛

快訊／清零或共存？　柯文哲預言：政府還剩5天可以思考

趙士強推薦「屏東縣最適合的第四棒」　周春米有信心強棒出擊

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

租屋族注意！行政院砸300億擴大補貼　估50萬戶可受惠

柯文哲脫罩歡唱又有新影片　王浩宇點名高市府「請問罰不罰」

製梗圖道歉！柯文哲「無罩唱歌」喊話衛生局：依法開罰就對了

政院砸300億擴大租金補貼！補貼額、對象都變多　50萬戶將受惠

快訊／北市曝高雄2師確診足跡　搭高鐵北上！待「商務會所」逾5小時

盼成高雄首位會計師議員　余宗熹邀趙天麟拜票：守住專業一席

「教召應轉在地生活化」　阮昭雄推：防災納入全民國防

快訊／陳信瑜公然輔選黃珊珊只記過1次　議員怒批：市府一起爛

快訊／清零或共存？　柯文哲預言：政府還剩5天可以思考

趙士強推薦「屏東縣最適合的第四棒」　周春米有信心強棒出擊

快訊／美影藝學院結果出爐！　對威爾史密斯祭出「紀律處分」

中和公寓9人同棟染疫　醫揭「台灣獨有破口」抓不完

中國封城每月損至少1.3兆！　航運巨頭：上海封控衝擊全球供應鏈

最擔心這變種　醫：還沒到「溫室中花朵」的台灣

2022母親節必買「加大版」保養！赫蓮娜綠寶瓶、歐舒丹蠟菊霜、倩碧三步驟55折

許基宏首當「複」翁簽3年　最難忘全壘打竟不是漏踩本壘

明天愚人節「這5星座開不起玩笑」！第1名超會記仇　小心衝康你

美議員：俄烏戰爭掀憂　仍應關注中國在拉美擴張

花蓮一晚3地震！　規模4.3、最大震度4級

金世正甜美系穿搭學起來！純慾小香風、仙氣碎花洋　看完一秒就心動

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

政治熱門新聞

政院砸300億擴大租金補貼！50萬戶將受惠

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

柯文哲脫罩歡唱又一樁　王浩宇籲高市府開罰

柯文哲「無罩唱歌」梗圖道歉：罰就對了

快訊／北市曝高雄2師確診足跡　搭高鐵北上！待「商務會所」逾5小時

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理

陳時中公布中和公寓群聚案地址　侯友宜：給確診者多點空間

租屋族注意！行政院砸300億擴大補貼　估50萬戶可受惠

林淑芬：「處女膜」壓迫女性　衛福部該研議改中性名稱

快訊／北市曝5大張確診足跡　曾去藏壽司、麥當勞、特力屋

北市老天祿、鼎泰豐、ZARA有確診足跡

快訊／新北+17分佈7行政區　1歲男嬰染疫「Ct值18.1」

快訊／清零或共存？　柯文哲預言：政府還剩5天可以思考

圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光　誓言改革藍營

更多熱門

相關新聞

政院砸300億擴大租金補貼！50萬戶將受惠

政院砸300億擴大租金補貼！50萬戶將受惠

行政院會31日擬通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，擴大補貼戶數，將從原先的12萬戶提升到50萬戶，單身青年、新婚夫妻、育兒及社會經濟弱勢的補貼金額也將提高。

蘇貞昌：鳥獸蟲事故性停電「台電也是受害者」

蘇貞昌：鳥獸蟲事故性停電「台電也是受害者」

升息連帶影響學貸利率　蘇貞昌：責成教育部研議補貼方案

升息連帶影響學貸利率　蘇貞昌：責成教育部研議補貼方案

蘇貞昌舉「乳酪理論」比喻停電　高虹安：電力系統很多洞？

蘇貞昌舉「乳酪理論」比喻停電　高虹安：電力系統很多洞？

林楚茵被抓包用抖音　蘇貞昌：認知作戰要防範的是內容

林楚茵被抓包用抖音　蘇貞昌：認知作戰要防範的是內容

關鍵字：

行政院蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

巫苡萱公開隆乳片！　扯衣秀壯觀巨球：再也不用擠

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

罔腰19歲男兒身舊照撞臉日系偶像　網驚：根本美男子

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

政院砸300億擴大租金補貼！50萬戶將受惠

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

怕牽累大S⋯隊友爆「曾交往台灣演員」　具俊曄撂重話了

奧客氣訂39公斤礦泉水　內行揭真相

傳產工讀生倒茶　年薪竟破80萬

快訊／男團成員腦瘤病逝！享年33

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面