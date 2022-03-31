租屋族注意！行政院砸300億擴大補貼　估50萬戶可受惠

記者陳家祥／台北報導

租屋族有福了！行政院31日院會將拍板內政部提報的「300億元中央擴大租金補貼專案」報告，將大規模提升租金補貼戶，預計由目前的12萬戶大幅提升到50萬戶；且擴大補貼範圍外，對單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額均加碼提高。

▲租屋族有福了！政院將拍板300億補貼專案，估計有50萬戶可受惠。（示意圖／李毓康記者攝）



基於經濟成長創11年新高，行政院表示，將把經濟果實與全民共享。政府除了推動一系列減輕育兒家庭、長照需求家庭負擔的政策，同時也為更有效減輕育兒家庭、弱勢家庭以及初出社會青年的租屋負擔，將研擬推出「300億元中央擴大租金補貼專案」。

政院指出，「300億元中央擴大租金補貼專案」將大規模提升補貼戶數，從今年的12萬戶一舉提升至50萬戶，擴大補貼範圍，對單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額均加碼提高。

另外，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，住宅法已完成修法，將房東租金所得免稅額提高至每房每月1.5萬元，房屋稅與地價稅的稅率比照自用住宅，減輕房東的稅賦負擔，與政府共同協助租屋家戶。

政院強調，本專案300億元經費將由中央完全負擔，規劃由內政部營建署直接接受民眾申請，現已著手設計更為便捷的網路申請系統，讓民眾很容易完成申請程序。