趙士強推薦「屏東縣最適合的第四棒」　周春米有信心強棒出擊

▲趙士強推薦周春米是最適合的第四棒人選 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣長初選將在4月連假後即展開民調，三位參選人莊瑞雄、周春米、鍾佳濱近日積極衝刺拉支持。繼上次新竹市長林智堅、台南市長黃偉哲之後，周春米30日再推出「微笑喬治」趙士強的推薦影片。

趙士強表示，自己曾是台灣隊的當家第四棒，而屏東縣民進黨也經歷三位黨籍連任縣長強棒出擊，現在是屏東的關鍵時刻，強棒第四棒即將登場，因此要向大家推薦，最適合的第四棒人選：周春米。

周春米30日臉書上傳趙士強推薦影片，片中趙表示，「我在美和中學棒球隊創造我的青春，屏東就是我的第二故鄉。這幾年我的好兄弟潘孟安縣長執政下，屏東各方面體育成績屢創佳績，我覺得非常感動。」

趙士強指出，屏東體育環境及成績大幅提升也有周春米的付出。周春米長期為國內體育環境奔走，像是城市棒球隊-屏東紅尾隊的籌組，為屏東體育發展史寫下全新的一頁。

周春米則表示，體育即國力，這是一個國家、一個縣市軟實力的展現。能夠得到國家隊曾經的當家四棒，且長期耕耘體育界的趙士強的推薦，代表自己的耕耘獲得肯認。屏東縣第四棒周春米強棒出擊，也有信心自己一定會揮出漂亮的一棒。