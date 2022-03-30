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基隆篩檢站昨篩2千多人！父去小吃店染疫「一家六口」確診

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增56例本土個案，有10多例和基隆相關。其中有1例先前確診個案曾去基隆小吃店，匡列採檢後，包括太太、兒女和父母等家人都確診，目前一家六口都染疫。指揮官陳時中表示，昨天基隆篩檢站篩了2千多人，要感謝有些人確診後，有馬上主動通知這幾天的接觸者。

基隆小吃店相關群聚目前累計68人，至今疫情還在燒。陳時中多次直言「地緣牽涉複雜。」他強調，這起傳播鏈有多處不同場域，還擴及學校，表示「這起案子現在還沒有收斂，所有案例都需要提高警覺。」

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先前國內累計的不明傳播鏈包括「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員（案22598、22639）和三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者。」另還有後續增加的「永和家管案、彰化夫妻、松山家庭群聚和台銀孕婦個案」。

而今日又新增56例本土個案，有多條屬於不明感染，又新增「台中婚宴、桃園舞蹈教室、新北檢疫所員警和按摩店員工」，目前累計19條不明傳播鏈。

陳時中今在疫情記者會也證實將前往基隆，他表示，要去多了解基隆的情況，因為目前和小吃店同類型場域群聚，還有其他四個場域，場域性質都大致相同，也有幾個行業別群聚，所以要去了解一下篩檢情況。

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