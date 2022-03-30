日本預測「台灣30年內有7以上強震機率破9成」　氣象局打臉回應了

▲近日花蓮頻發生地震，造成部分路面損害。（圖／花蓮縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

日本地震調查委員會25日公布周邊海域地震潛勢圖，委員會預估台灣東部海域與那國島周邊海域，未來30年內發生規模7.0以上強震機率達90％以上。不過中央氣象局表示，並不清楚該調查的基礎為何，民眾不需要太過恐慌，對此調查也無從評論。

氣象局地震中心副主任吳健富表示，預測有一定的科學基礎，但不清楚日本調查的基礎理論，包括時間週期、地層錯動機率、能量釋放大小等，所以這種資料就參考看看即可。

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吳健富坦言，由於不清楚報告理論，因此「不知道怎麼參考」，不清楚該報告使用的基礎理論在科學上是否有相關依據，所以民眾不需要太過恐慌，不如在平時日常生活中準備好防震作為，災害來臨時才能把傷害降到最低。

吳健富表示，去年也曾有俄羅斯地震學者預測，花蓮將於2021年8月15日發生規模7.7地震，當時也引發不小恐慌，最後也沒有如該學者所言，發生大地震。

吳健富表示，上次的經驗與本次日本預測一樣，也是要進一步了解，釐清日本預測在過去的成功比率，可能預測十次都沒中，也可能預測成功機率很高，不過這些都需要時間驗證，民眾不需要聽到這種消息就恐慌。