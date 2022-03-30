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社會 社會焦點 保障人權

酒空父拍門狂譙髮妻！孝兒護母勸：小聲 一點　遭刺5刀噴血倒地

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區內湖路一段29日晚間23時35分發生一起家暴砍殺案件，轄區港墘派出所獲報後出動警網到場，發現現場發生一起家庭暴力事件，其中喝酒醉的謝男（73歲）因酒後返家大聲狂譙、兒子勸他「這麼晚拜託你小聲一點」，謝男竟因此抓狂，抄起桌上水果刀猛刺兒子兩肩、背部、胸腹部共5刀，兒子當場噴血倒地。

▲謝父酒後咆嘯妻兒遭親兒制止、憤而持刀殺自己兒子5刀，遭警方逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲謝父酒後幹譙妻子遭兒制止、憤而持刀殺兒5刀，遭警方逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲謝父酒後咆嘯妻兒遭親兒制止、憤而持刀殺自己兒子5刀，遭警方逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲謝父酒後咆嘯妻兒遭親兒制止、憤而持刀殺自己兒子5刀，遭警方逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查， 持刀醉砍親兒的謝男因長年酗酒家暴，經常與家人爭吵，鄰居均知謝男酒後失控狀態，29日當晚他飲酒返家後，不斷拍打妻子房門咆哮，謝男兒子（47歲）出來勸戒父親別再吵鬧，雙方爆發口角衝突，謝男醉後連親兒都砍，所幸被害人經消防局救護人員緊急送往內湖三總搶救，手術後脫離險境，謝姓兇嫌則在親兒奪刀過程中左手虎口 割傷、也被送到忠孝醫院包紮。

▲謝父酒後咆嘯妻兒遭親兒制止、憤而持刀殺自己兒子5刀，遭警方逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲謝父酒後咆嘯妻兒遭親兒制止、憤而持刀殺自己兒子5刀，遭警方逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方到場制伏持刀行兇的謝男，並查扣凶器水果刀一把，偵訊後將謝男依殺人未遂罪名移送士林地檢署偵辦，警方並顧慮謝家母女安全，蒐證該起家暴殺人事件，分局家防官向士林地方法院家事法庭申請緊急保護令，限縮謝姓男子不得與妻、兒接觸藉此保障母子安全；後續家暴、殺人未遂案件則交由士林地檢署、家事法庭審理。

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