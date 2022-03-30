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法院認證！知名「高富帥建商」是色狼　脫褲猥褻正妹：幫我吸吸

吳瑞麒從室內設計業跨足營建業有成，卻涉嫌伸出鹹豬手猥褻女性友人。（翻攝禾林臉書）

▲吳瑞麒從室內設計業跨足營建業有成，卻涉嫌伸出鹹豬手猥褻女性友人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高院日前針對一起強制猥褻案作出判決，二次猥褻行為各判刑1年6月，合併執行2年有期徒刑。遭判刑的被告大有來頭，竟是外在形象頗佳的知名建商、禾林建設董事長吳瑞麒。

判決指出，吳瑞麒在2016年1月下旬晚間，邀約女性友人小美（化名）至居酒屋餐敘，結束再邀對方至公司旗下招待重要賓客的禾林會館參觀，竟利用四下無人之際，先以一手強押小美頭部靠近自己並強吻對方，另一手則伸進小美內褲撫摸陰部。

吳瑞麒成功跨足營建業，在一手催生興建的豪宅前合影留念。（翻攝吳瑞麒臉書）

▲吳瑞麒成功跨足營建業，在一手催生興建的豪宅前合影留念。

小美有如驚弓之鳥，不但立刻用手推開吳瑞麒，並苦苦哀求他不要這樣，不過，吳瑞麒色欲薰心，竟未鬆手，仍繼續撫摸小美私處，小美為了閃躲鹹豬手攻勢，只好跪坐在地，未料，吳將小美從地上拉起，抱著她往後倒向沙發，再次強吻小美得逞。

吳瑞麒生活照屢遭詐騙集團盜用（圖），以詐騙中年婦人匯錢到海外，他自爆多次報警並向臉書檢舉都沒用。（翻攝爆廢公社二館）

▲吳瑞麒生活照屢遭詐騙集團盜用（圖），以詐騙中年婦人匯錢到海外，他自爆多次報警並向臉書檢舉都沒用。

由於小美不斷抗拒，並嚷著要求回家，吳雖作罷，但執意要送小美回租屋處。未料，到了小美住家外，吳又以想了解桃園租屋格局、坪數，以做為未來建案參考為由，要求參觀小美房間，並強行取走小美手中的鑰匙，開啟感應門後進入小美住處。

吳瑞麒進到屋內，隨即露出猙獰面目，不但脫去自己的外套，還將小美推倒在床，後來更將自己的褲子脫下，對小美說「幫我吸吸」等語，小美嚇壞，斷然拒絕並大叫求援，吳瑞麒再度強吻小美後才悻悻然離去。

吳瑞麒涉猥褻女性友人，高院（圖）日前將他重判2年。

▲吳瑞麒涉猥褻女性友人，高院（圖）日前將他重判2年。

事後，小美立刻向男友及友人哭訴，並到醫院驗傷，過程中嚎啕大哭且全身顫抖，甚至一度害怕到不敢驗傷，由於她的嘴唇及私處明顯紅腫，醫院察覺有異，通報警方處理。

針對遭高院判刑2年一事，吳瑞麒向本刊大喊司法不公，表示相當冤枉，絕無涉及猥褻，他說官司纏訟5年，上訴高院竟只開1次庭就判決，且判決內容幾乎都跟一審相同。

禾林建設董事長吳瑞麒（左）被控2度猥褻女性友人小美（化名）（右），高院近日將他判刑2年。（示意畫面）

▲禾林建設董事長吳瑞麒（左）被控2度猥褻女性友人小美（化名）（右），高院近日將他判刑2年。

此外，全案有諸多指控與事實不符，包括女方控訴被摸下體與驗傷報告不同，女方嘴巴紅腫照片從未在審理中出現，且他進到女方租屋處過程並未脅迫對方，就連女方控告被觸摸次數也與案發經過前後矛盾，法官卻都找理由將矛盾合理化，對他這樣奮鬥數十年的正當生意人相當不公平，他一定會上訴到底。

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