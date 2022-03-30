　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

本土劇美魔女曾是泡芙大媽？！靠「這招」瘦回傲人曲線

▲▼ 本土劇美魔女曾是泡芙大媽？！靠「這招」瘦回傲人曲線 。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

1953年創立，在日本擁有六十年歷史的知名藥廠「日南藥廠」，是日本頗具規模專業藥廠，近年來積極開發機能食品，轉型之後，日南藥廠近年陸續有重大的突破。日南製藥宣布，投入研發「以糖剋糖、吃糖減重」的L997(又名阿拉伯糖)已經成功上市，因為減重效果驚人，讓日南藥廠靠這支產品翻身，成為日本業績成長最快的藥廠之一，市值爆增；這種特殊的阿拉伯減肥糖，還通過美國FDA、日本厚生省相繼核可，也是第一種被認可能瘦身的糖，打破了消費者對吃糖會發胖的傳統觀念。

「吃糖減重」日本厚生省、美國醫療協會、家醫生認可

 「日南藥廠」邀請日本體重管理三大協會共500位醫生及博士等實力超堅強的專業人士聯合開發的「L997」，是專門針對肥胖者開發的特殊成分；這種「以糖減重」的方式，是以特殊的L997(阿拉伯糖)來「阻斷」消化系統對蔗糖、澱粉的吸收，還能減少內臟脂肪的生成；在研究過程中還意外發現，這種糖竟有「減肥」的效果，進食前食用，能讓大幅減少新脂肪形成，因此被運用在輔助瘦身上，更獲得美國FDA、日本厚生省的核可。

▲▼ 本土劇美魔女曾是泡芙大媽？！靠「這招」瘦回傲人曲線 。（圖／業者提供）

▲日本厚生省也將L-阿拉伯糖列入減重保健食品添加劑。

▲▼ 本土劇美魔女曾是泡芙大媽？！靠「這招」瘦回傲人曲線 。（圖／業者提供）

▲ L997由500位醫生、博士等聯合測試通過「去糖減脂」雙重效果，更獲得美日一致認可。
【官網超值組】

美魔女靠吃「吃糖」秘招 狠甩六公斤肚腩

▲▼ 本土劇美魔女曾是泡芙大媽？！靠「這招」瘦回傲人曲線 。（圖／業者提供）

本土劇知名美魔女鄭仲茵自曝也曾經爆肥過，鄭仲茵表示：『長期拍攝八點檔壓力非常大，下戲之後都靠吃甜食紓壓，最高紀錄曾經一餐吃下六顆甜饅頭，還一個人吃完九吋蛋糕！』體重直接失控；後來聽營養師建議，開始食用日本原裝進口，日南製藥的「L997阿拉伯糖」，吃一陣子後，幫助她成功甩掉六公斤，讓原本因為吃甜食養出的肚腩，變得一片平坦，體脂還從30變成了23。

▲▼ 本土劇美魔女曾是泡芙大媽？！靠「這招」瘦回傲人曲線 。（圖／業者提供）

▲鄭仲茵天天靠著日本原裝進口日南製藥「L997阿拉伯糖」，體脂從30降到23。
【momo購物網 超值組】

L997用糖養瘦菌 打造超強嗜脂體質

日南藥廠這款「L997」，日本厚生省甚至將其列為調節血糖的特定保健用健康食品添加劑，日本政府亦輔助L997國民健康減脂計劃！專業醫師指出：L997是一種特殊結構的天然「左旋五碳糖」，特性是「無法被人體消化道分解」，包括胃跟小腸都沒辦法消化吸收，所以它耐酸耐鹼可以越過胃跟小腸，直接到大腸成為腸道菌的養分，透過這個成份能夠30分鐘在腸道內激增1億個嗜醣菌、嗜脂菌，能夠成功幫助阻醣用重、削脂、清血油，一個療程下來平均可以減重5-8公斤，是非常容易達到瘦身成果的成份。

▲▼ 本土劇美魔女曾是泡芙大媽？！靠「這招」瘦回傲人曲線 。（圖／業者提供）

▲連營養師自己在大吃大喝時，也會食用日本原裝進口「日南製藥L997」來阻斷消化系統對澱粉的吸收。

美魔女鄭仲茵見證 以糖剋糖、吃糖甩肉
日本原裝進口「日南製藥L997」哪裡買？
● 官網超值優惠組：http://nichinan.tw/aj7E7
● momo購物網 囤貨特惠組：https://chshop.work/7yryI
● 客服專線：0800-520-367
● LINE ID：https://lin.ee/B8OLeq1

https://youtu.be/0B2LS_td4q4

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
「派宏老師」狂吸34億　夫妻逃法國遭通緝
快訊／確診者參加進香活動　足跡去紫南宮、受天宮
按摩師要OL仿A片「遮胸摸下體」　閨蜜傻眼：他興奮2hrs只
做快篩「乳浪畫面」太震撼！　30爆乳妹被戳
普丁淪「政治殭屍」遲早被下台　真正開戰原因曝光
性侵同袍女友！　陸軍上尉淫笑：那麼濕還說不要
最後訊息曝！　和碩前副總裁「路徑有差異」
快訊／和碩前副總裁尋獲地點曝！　消防員找到遺體
快訊／高雄有確診足跡！　高鐵「這班車」中了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

本土劇美魔女曾是泡芙大媽？！靠「這招」瘦回傲人曲線

超商最新「角落小夥伴」周邊！新角色初登場　泡泡機、熱壓吐司機超Q　

歡慶兒童節！賣場限時1天「4.6萬個布丁、養樂多免費送」

嬰童精品Nuna引進最新歐美汽座　超狂旋轉底座轉換3種模式！車界女神Snow驚呼「太簡單了吧」

理財教主自創「6：3：1」儲蓄法拿回人生主導權　先有夢想再大膽執行

蔡依林曝「產前憂鬱」！為罕病童發聲　全聯就能捐零錢

肥胖者必看！靠這招哈孝遠45天狂瘦12k

咖啡買2送2、零食第2件0元！「4大超商連假優惠」快收下

只有5天！超商「5大咖啡飲品」買6送3　爽喝大杯美式只要30元

筆記！超商限時6天「咖啡買2送2」　還有百款零食飲料第2件6折吃

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

本土劇美魔女曾是泡芙大媽？！靠「這招」瘦回傲人曲線

超商最新「角落小夥伴」周邊！新角色初登場　泡泡機、熱壓吐司機超Q　

歡慶兒童節！賣場限時1天「4.6萬個布丁、養樂多免費送」

嬰童精品Nuna引進最新歐美汽座　超狂旋轉底座轉換3種模式！車界女神Snow驚呼「太簡單了吧」

理財教主自創「6：3：1」儲蓄法拿回人生主導權　先有夢想再大膽執行

蔡依林曝「產前憂鬱」！為罕病童發聲　全聯就能捐零錢

肥胖者必看！靠這招哈孝遠45天狂瘦12k

咖啡買2送2、零食第2件0元！「4大超商連假優惠」快收下

只有5天！超商「5大咖啡飲品」買6送3　爽喝大杯美式只要30元

筆記！超商限時6天「咖啡買2送2」　還有百款零食飲料第2件6折吃

號召「走私黃金」狂吸34億　「派宏老師」夫妻爽逃法國遭通緝

酒空父拍門狂譙髮妻！孝兒護母勸：小聲 一點　遭刺5刀噴血倒地

Red Velvet打歌一半Seulgi確診「5中4」宣傳喊卡！公司洩Wendy狀態

李芳雯和方馨互毆！　自爆從小愛打架爸只關心：打輸還打贏？

電子製造聯合展覽會聚焦次世代通訊與元宇宙　5月底前報名享優惠

快訊／確診者參加進香活動！南投足跡曝　紫南宮、受天宮都入列

田馥甄生日宣布喜訊：收到最美好的禮物　Selina激動告白：老婆我愛妳

兒童清明連假出遊　玩樂園全民童樂價 YOYO家族嗨翻天

淡水海關碼頭「古蹟沉浸式劇場」破萬人參觀！連假加碼送文創禮

Gogoro月租漲價前夕「光陽逆勢降價搶客」！加推高＆低用量方案

太逼真！媽「扮鬼」嚇瘋娃　她哭爆摔跤...狂爬找爸討拍

消費熱門新聞

賣場限時1天「4,6萬個布丁、養樂多免費送」

本土劇美魔女曾是泡芙大媽？！

星巴克買一送一　身分證對中即享

「4大超商清明連假優惠」快收下

快訊／全家發票中獎名單一次看

超商限時3天「5大咖啡飲品」買2送1

肥胖者必看！靠這招哈孝遠45天狂瘦12k

嬰童精品Nuna引進最新歐美汽座

頂呱呱「1斤雞」限時3天回歸！

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

全聯開出200萬發票！只花34元就變富翁

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

超商連7天零食第2件4折！還有咖啡買6送6

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

不斷更新／疫情多點爆發燒進校園　全台14校宣布停課

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

小S被罵「老公許雅鈞罕見發聲了」！霸氣1句話護妻

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

和碩前副總裁失蹤　監視器曝新蹤跡

松山分局擅自外洩不堪畫面！謝忻崩潰了

蝦皮店到店經理1句話　上3天想離職

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面