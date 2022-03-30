本土劇美魔女曾是泡芙大媽？！靠「這招」瘦回傲人曲線

【企劃特輯】



1953年創立，在日本擁有六十年歷史的知名藥廠「日南藥廠」，是日本頗具規模專業藥廠，近年來積極開發機能食品，轉型之後，日南藥廠近年陸續有重大的突破。日南製藥宣布，投入研發「以糖剋糖、吃糖減重」的L997(又名阿拉伯糖)已經成功上市，因為減重效果驚人，讓日南藥廠靠這支產品翻身，成為日本業績成長最快的藥廠之一，市值爆增；這種特殊的阿拉伯減肥糖，還通過美國FDA、日本厚生省相繼核可，也是第一種被認可能瘦身的糖，打破了消費者對吃糖會發胖的傳統觀念。

「吃糖減重」日本厚生省、美國醫療協會、家醫生認可

「日南藥廠」邀請日本體重管理三大協會共500位醫生及博士等實力超堅強的專業人士聯合開發的「L997」，是專門針對肥胖者開發的特殊成分；這種「以糖減重」的方式，是以特殊的L997(阿拉伯糖)來「阻斷」消化系統對蔗糖、澱粉的吸收，還能減少內臟脂肪的生成；在研究過程中還意外發現，這種糖竟有「減肥」的效果，進食前食用，能讓大幅減少新脂肪形成，因此被運用在輔助瘦身上，更獲得美國FDA、日本厚生省的核可。

▲日本厚生省也將L-阿拉伯糖列入減重保健食品添加劑。



▲ L997由500位醫生、博士等聯合測試通過「去糖減脂」雙重效果，更獲得美日一致認可。

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美魔女靠吃「吃糖」秘招 狠甩六公斤肚腩





本土劇知名美魔女鄭仲茵自曝也曾經爆肥過，鄭仲茵表示：『長期拍攝八點檔壓力非常大，下戲之後都靠吃甜食紓壓，最高紀錄曾經一餐吃下六顆甜饅頭，還一個人吃完九吋蛋糕！』體重直接失控；後來聽營養師建議，開始食用日本原裝進口，日南製藥的「L997阿拉伯糖」，吃一陣子後，幫助她成功甩掉六公斤，讓原本因為吃甜食養出的肚腩，變得一片平坦，體脂還從30變成了23。

▲鄭仲茵天天靠著日本原裝進口日南製藥「L997阿拉伯糖」，體脂從30降到23。

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L997用糖養瘦菌 打造超強嗜脂體質

日南藥廠這款「L997」，日本厚生省甚至將其列為調節血糖的特定保健用健康食品添加劑，日本政府亦輔助L997國民健康減脂計劃！專業醫師指出：L997是一種特殊結構的天然「左旋五碳糖」，特性是「無法被人體消化道分解」，包括胃跟小腸都沒辦法消化吸收，所以它耐酸耐鹼可以越過胃跟小腸，直接到大腸成為腸道菌的養分，透過這個成份能夠30分鐘在腸道內激增1億個嗜醣菌、嗜脂菌，能夠成功幫助阻醣用重、削脂、清血油，一個療程下來平均可以減重5-8公斤，是非常容易達到瘦身成果的成份。

▲連營養師自己在大吃大喝時，也會食用日本原裝進口「日南製藥L997」來阻斷消化系統對澱粉的吸收。

美魔女鄭仲茵見證 以糖剋糖、吃糖甩肉

日本原裝進口「日南製藥L997」哪裡買？

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