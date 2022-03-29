「吳淑珍愛錢就不會嫁給我」　陳水扁護妻：她連總統薪水都不貪　

▲陳水扁、吳淑珍。（資料照／記者陶本和攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對扁案中有人指因太太吳淑珍管理家中財務，卻不會理財、貪錢，連累到丈夫，前總統陳水扁反駁，可以說吳淑珍不會理財，但不能說她貪汙犯罪。陳水扁也舉總統任主動減薪一半為例，強調如果吳淑珍貪錢，就不會下嫁給一個三級貧戶。

陳水扁近日上政論節目《華視三國演義》，被問及是否家人有經濟問題，自己幫家人承擔責任？陳水扁表示，有人稱吳淑珍貪錢，所以連累到他，但他要說，別人可以說吳不會理財，但絕對不是貪汙犯罪，「因為我太太如果那麼喜歡錢的話，她不會一個麻豆名醫的掌上明珠，來下嫁一個三級貧戶的窮小子阿扁」。

陳水扁重申，門不當，戶不對，如果吳淑珍愛錢，就不會嫁給他。

對於吳淑珍「不愛錢」，陳水扁舉例，自己任律師辦理海商的案件時，有時候會被倒帳，但是否跟對方要錢？吳淑珍曾對他說，給律師的錢都會跳票，代表對方真的有經濟上困難，所以自己就認了，當作義務幫人家打官司。「我太太就是這樣的一個人」。此外，吳淑珍看到較窮困的鄉親去找她爸爸看病，會到藥局偷偷包藥給病患。

提及在總統任內主動把月薪80幾萬的薪水減半，陳水扁透露，這是因為2000年下半年網路科技泡沫化，整體國際經濟景氣往下走，波及台灣經濟，吳淑珍見狀後，認為總統月薪80幾萬太多，所以對他提應減薪一半，領40幾萬就可以生活得很好，就因為太太這一句話，他才主動宣布此決定。

陳水扁強調，因為吳淑珍處理經濟的問題，事實上本來就沒罪，沒有所謂他背黑鍋的問題；如果是他自己的事情，絕對一肩挑，不會推卸責任。