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「五星級」礁溪老爺聲量第一！網友熱議八大露營車住宿地點出爐

▲▼礁溪老爺酒店露營車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺酒店露營車。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃士原／台北報導

天氣逐漸回暖，轉眼間又來到適合露營的季節，除了帳篷露營外，近年興起的露營車住宿也成為熱門選擇，各地旅遊業紛紛打造超豪華設備露營車，「Social Lab社群實驗室」本次透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤最近一年內「露營車住宿」話題的網路聲量表現，帶大家了解網友熱議的八大露營車住宿地點。

▲網友熱議8大露營車住宿網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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▲網友熱議8大露營車住宿網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

宜蘭的大自然環境優美，向來是許多人選擇露營地點的首選，而觀察近一年網友熱議的露營車住宿中，在宜蘭就有四家住宿上榜，其中以「礁溪老爺酒店」的得天露營車位居聲量第一，堪稱「奢華五星級」的露營體驗吸引不少網友慕名前往，紛紛留下超高評價如「這個露營車內部也太豪華了吧！」、「疫情後好久沒這麼愜意了啦」等，結合飯店服務式的高級體驗深受網友喜愛。

▲天ㄟ露營車。（圖／《阿呆夫妻過日子》提供，以下皆同，請勿隨意翻拍以免侵權）

此外「天ㄟ露營車」和「那山那谷休閒農場」的露營區附近均有熱門旅遊景點，如「梅花湖」的腳踏車環湖行程與「漂漂河」秘境溯溪體驗等為營區帶來不少關注，就有網友說道「望出去是梅花湖無敵湖景」、「為了挑戰漂漂河，夜衝那山那谷露營區！」等，向大家分享在選擇住宿地點時也可以考量鄰近的行程。

第二名是位於苗栗「自然風情景觀渡假民宿」的星空露營車，在車廂上有觀星天窗和銀河投射燈，網友推薦「天氣好時能看得到滿天星星」，搭配星空音樂燈設備可以躺在床上享受星空環繞的感覺；而「詩情花園渡假村」中的露營車以花卉系列命名，車廂外觀是浪漫的花朵彩繪，加上營區內有不少藝術裝置可以拍照打卡，引起網友討論表示「少女心爆發」。

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店打造最新豪華露營車區。（圖／記者蔡玟君攝）

而位於三峽的「皇后鎮森林風車House」是新北露營的熱門景點，除了奢華舒適的露營車住宿外，園區內「玻璃咖啡廳」、「戲水區」和「手作DIY」等套裝行程吸引不少北部家庭週末前往，網友紛紛推薦「是個適合親子遊及三五好友相聚的好地方！」；「遠雄海洋公園」的海洋夜未眠方案也吸引不少親子家庭前往，能享受露營體驗之餘又能暢遊海洋公園的遊樂設施，網友大讚「親子激推」。

 

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