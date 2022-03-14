囂張露營車山路逆超後消失！他驚「掉20公尺深谷」 最終結局曝

記者黃孟珍、蔡怡萍／苗栗報導

有民眾在臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」，上傳一段苗栗往泰安溫泉方向，一輛廂型車高速從車主左側硬切超車，之後到了一處交叉路口時頓時冒出大量濃煙，讓後方直擊的車主以為廂型車失控墜入一旁20公尺深的山谷，但幸好隨後又看見廂型車緩緩倒車出現在畫面中。

▲苗栗露營車硬切超車後飆冒白煙，後車以為掉入20公尺深山谷。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

後方車主將這段影片PO到臉書粉專上，警方也獲報表示，地點在苗62線跟苗62-2線的交叉口，車主往泰安溫泉方向行駛，一輛廂型車先高速從左側切車，到了路口應該走右側順著山壁方向行駛，但因為車速過快，直直衝到左側車道，還差一點撞上對向的自小客車，過程中揚起大量煙塵，讓人以為是衝下了20公尺深的山谷，煙霧散去後才看見廂型車從路口緩緩倒車出來，警方也指出，那個路口原本有紅綠燈，但今年2月豪雨造成落石將管線沖毀，還來不及修復，呼籲駕駛人行徑此路口要減速慢行。

檢視行車紀錄器畫面，左方就是深達20公尺的山谷，若路況不熟又超速行駛，稍有不慎就很有可能掉落造成重大危害，警方也表示廂型車駕駛已違反道路交通管理處罰條例第45條，可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰，應遵守速限及道路標線行駛。