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女遊客逛鯉魚潭慘被「栗翅鷹抓破臉」　新手飼主放飛…下場慘了

游姓男子上月中放飛栗翅鷹訓練，鳥兒卻失控抓傷女遊客，游男也被依過失傷害罪移送。（圖／翻攝畫面）

▲游姓男子上月中放飛栗翅鷹訓練，鳥兒卻失控抓傷女遊客，游男也被依過失傷害罪移送。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

桃園市邱姓女遊客上月中到苗栗縣大湖鄉鯉魚潭水庫風景區旅遊，卻突然碰上栗翅鷹迎面撲來並攻擊，邱女頭部和臉部遭抓傷，還造成開放性傷口，所幸治療後已無大礙，事後邱女到桃園八德分局提告，大湖警方局接續偵辦，循線找到栗翅鷹的游姓主人，並將他依過失傷害罪嫌移送。

據了解，游男喜愛老鷹，特別喜歡牠們翱翔天際的英姿，2個月前購買栗翅鷹飼養，並於上月中帶到大湖放飛訓練，但因尚未訓練完成，栗翅鷹竟因不明原因攻擊女遊客。

邱女當時正在風景區郊遊，突然見猛禽迎面撲來，還朝她頭臉猛抓，邱女頭部及臉部受傷，並造成開放式傷口，所幸送醫後並無大礙，邱女事後決定提告，警方則將游男依過失傷害罪移送，游男也深表歉意。

大湖警分局呼籲，飼養猛禽應負起照顧的責任，不應一時好奇飼養猛禽；馴練猛禽時應於適當之場所，目前只有5種猛禽的人工繁殖後代可以合法進口與飼養，分別是蒼鷹、紅尾鵟、紅鳶、栗翅鷹、遊隼。

警分局指出，飼養前應先確認品種是否為保育類動物，依法不得獵捕、買賣、持有、飼養、繁殖。買賣或意圖販賣而陳列、展示保育類動物或瀕臨絕種及珍貴稀有動物產製品者，將處6月以上5年以下有期徒刑，30萬元以上、150萬元以下罰金。

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