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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「中國謀取國際組織高位」　外交部：野心濫權受國際高度關切

▲▼外交部長吳釗燮接受環球郵報專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

有關「德國馬歇爾基金會」報告提及中國打壓台灣參與聯合國事務及中國在國際組織安排人事深化影響力。外交部28日表示，中國藉由謀取國際組織高階職位，遂行其政治利益，中方野心與濫權已受到國際社會的高度關切。

外交部表示，參與聯合國體系是我國政府的長期政策，也是我國人民的殷切期盼，台灣一向秉持「專業、務實、有貢獻」的原則推動有意義參與聯合國體系。

外交部指出，遺憾的是，中國長期施壓聯合國及其專門機構錯誤援引並不當擴大解釋聯大第2758號決議，拒我國人進入聯合國場域參訪、參加會議活動，並剝奪我國媒體採訪聯合國活動的權利。

「中國藉由謀取國際組織高階職位，遂行其政治利益。」外交部表示，中國企圖掌控多邊議程設定及國際規範制定，侵蝕全球治理架構，其野心與濫權已受到國際社會的高度關切。

外交部強調，台灣位在全球對抗威權擴張的最前線，將持續與理念相近夥伴國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，而聯合國一再強調，後疫情時代需要全球所有利益攸關者共同合作面對挑戰，而台灣有能力、更有意願為全球疫後復甦及落實永續發展貢獻心力。

在台美關係上，外交部表示，拜登政府上任以來，已多次強調美國對台承諾「堅若磐石」，並持續展現對台灣國際參與的強勁支持；美方並關切中國對台灣及全球自由民主國家所構成的軍事、政治與經濟威脅。

外交部指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）110年發表「支持台灣參與聯合國體系」（Supporting Taiwan’s Participation in the UN System）的聲明，支持台灣有意義參與聯合國體系，強調台灣的參與「不是政治議題、而是務實議題」，鼓勵所有國家加入美國行列支持台灣。

外交部強調，國際社會對台灣推動參與聯合國體系的支持與協助，也呼籲聯合國正視台灣人民參與聯合國體系的合理訴求，接納台灣有意義參與聯合國及其專門機構，切勿一再屈從中方政治壓力，將台灣排拒在外。

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