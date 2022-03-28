雨下不停！室內「山型晾衣法」乾超快　達人也激推

▲雨狂下衣服曬不乾？達人推薦「山型晾衣法」搭配電風扇超快乾。（圖／翻攝自pakutaso.com）

記者李佳蓉／綜合報導

近日全台雨下不停，不只一出門「鞋襪秒濕」噁到爆，堆了好幾天的髒衣服洗完曬不乾，也讓你一個頭兩個大嗎？尤其對於租屋族來說，沒有陽台可曬衣，通通晾在房內超怕悶臭味？家事達人陳映如一解你的困擾，除了分享鞋子淋濕4處理重點外，也教大家在室內應採「山型晾衣法」，再搭配電風扇，乾得速度更快。

衣服一直晾不乾，好想買台烘衣機？家事達人陳映如在粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》指出，近日洗衣服時，若擔心衣物有濕氣造成悶臭味，可考慮選用強調制菌除臭功能的洗衣精，或選用室內晾衣專用款，以減少味道產生；此外，也可以在洗衣時試著加入一點茶樹或尤加利精油，具有除臭功效。

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對於沒有陽台可以曬衣，只能晾在室內的網友而言，陳映如推薦「山型晾衣法」，將長的衣物掛在外、短的在內，呈現「山」字型，如此一來長的衣物有更多可接觸空氣的面積，空氣流通更好，再搭配電風扇向上吹著衣物，乾的速度會更快。

▲大雨浸濕鞋子，4招學起來舒適快乾又不破壞材質。（示意圖／記者李佳蓉攝）

連日大雨鞋子被雨淋濕，陳映如也傳授返家後遵照4個重點處理，還你乾燥舒適的鞋子：

1.吹風機的熱風，會損害皮革，若是「皮鞋」千萬別用吹風機吹乾。

2.不論是球鞋或皮鞋，想要快快乾，建議在鞋子裡塞報紙或白報紙，若都沒有，也可放入廚房紙巾，但成本較高。塞入時記得要塞滿整雙鞋子，一來吸濕效果較佳，二來可支撐鞋子避免變形。

3.鞋內塞報紙後，應三不五時留意，一旦紙濕了要立即更換。

4.如果是皮底的鞋子，鞋底很容易濕掉，要讓鞋底快乾，可在鞋底下方放幾張報紙幫忙吸濕；或者在鞋底放幾根筷子，有助鞋子和地面有些空間，幫助空氣流通，鞋底也更快乾。