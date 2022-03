一開始在笑！威爾史密斯揍人「前10秒畫面曝」　網驚：求生慾強烈

記者邱晟軒/綜合報導

奧斯卡新科影帝威爾史密斯在典禮上護妻打人,引發全球網友熱議。不過,有眼尖網友發文指出,當克里斯洛克取笑潔達蘋姬史密斯脫髮問題時,威爾史密斯一開始其實並未不悅,反而是笑得合不攏嘴;相比後來衝上台爆氣揍人的反應,不少網友猜測揪出關鍵點,直呼「求生慾強烈」。

不過,有眼尖網友就在PTT電影板上指出,從轉播畫面可見,對於克里斯洛克的玩笑,原先威爾史密斯並未動怒,反而是有笑的;不過坐在身旁的潔達蘋姬史密斯已露出尷尬神情,可以感受到略顯不悅,該網友認為「完全就是不爽卻不失禮,算很有風度了。」

▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典例突然上台,給了克里斯洛克一拳。(圖/路透)

揍人前的畫面曝光後,引起許多網友熱烈討論,不少網友猜測威爾史密斯應是發現老婆大人不開心,才會決定上台揍人,「求生慾望強烈」、「揍人跟被老婆揍,選一個」、「和解賠錢小事跟讓老婆息怒,該選哪個很明顯」、「難怪得上台揍人...不然回家就換他挨揍了」。

其中,也有不少網友力挺威爾史密斯的行為,「拿人家生病嘲諷,被揍剛好而已啦」、「典禮上公然嘲笑一個生病的人,這已經不是好不好的問題了」、「這種專門酸人又很難笑的,是諧星中最低等的」、「甚麼玩笑也要搞清楚輕重阿,你拿別人老婆生病當玩笑地獄梗在社群上看看笑笑就好,公開場合拿來就可笑啊」、「如果我老婆真的生病了還被拿來開這種玩笑,我也會上去揍人」。

潔達蘋姬史密斯從2018年就因健康問題深受落髮困擾,在受到女兒薇洛(Willow Smith)跟先生威爾史密斯的鼓勵後,決定剃光所有的頭髮,後來她也多次公開呼籲世人關注掉髮問題。

Will Smith did laugh at Chris Rock's joke until he saw his wife. He got mad after he saw his wife got mad. Once again, we aren't in the 1800s where people defended their honor in a violent way.