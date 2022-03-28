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一開始在笑！威爾史密斯揍人「前10秒畫面曝」　網驚：求生慾強烈

記者邱晟軒／綜合報導

奧斯卡新科影帝威爾史密斯在典禮上護妻打人，引發全球網友熱議。不過，有眼尖網友發文指出，當克里斯洛克取笑潔達蘋姬史密斯脫髮問題時，威爾史密斯一開始其實並未不悅，反而是笑得合不攏嘴；相比後來衝上台爆氣揍人的反應，不少網友猜測揪出關鍵點，直呼「求生慾強烈」。

不過，有眼尖網友就在PTT電影板上指出，從轉播畫面可見，對於克里斯洛克的玩笑，原先威爾史密斯並未動怒，反而是有笑的；不過坐在身旁的潔達蘋姬史密斯已露出尷尬神情，可以感受到略顯不悅，該網友認為「完全就是不爽卻不失禮，算很有風度了。」

▲▼威爾史密斯淚崩奪影帝，台下緊牽老婆的手。（圖／路透）

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▲▼威爾史密斯在奧斯卡頒獎典例突然上台，給了克里斯洛克一拳。（圖／路透）

▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典例突然上台，給了克里斯洛克一拳。（圖／路透）

揍人前的畫面曝光後，引起許多網友熱烈討論，不少網友猜測威爾史密斯應是發現老婆大人不開心，才會決定上台揍人，「求生慾望強烈」、「揍人跟被老婆揍，選一個」、「和解賠錢小事跟讓老婆息怒，該選哪個很明顯」、「難怪得上台揍人...不然回家就換他挨揍了」。

其中，也有不少網友力挺威爾史密斯的行為，「拿人家生病嘲諷，被揍剛好而已啦」、「典禮上公然嘲笑一個生病的人，這已經不是好不好的問題了」、「這種專門酸人又很難笑的，是諧星中最低等的」、「甚麼玩笑也要搞清楚輕重阿，你拿別人老婆生病當玩笑地獄梗在社群上看看笑笑就好，公開場合拿來就可笑啊」、「如果我老婆真的生病了還被拿來開這種玩笑，我也會上去揍人」。

潔達蘋姬史密斯從2018年就因健康問題深受落髮困擾，在受到女兒薇洛（Willow Smith）跟先生威爾史密斯的鼓勵後，決定剃光所有的頭髮，後來她也多次公開呼籲世人關注掉髮問題。

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