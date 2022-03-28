文化部補助「2022臺灣文博會」攤位費最高7成！即日起開放報名

▲2022「臺灣文博會」首度移師高雄舉行，文化部將補助攤位費最高7成。（示意圖／2019臺灣文博會）

記者林育綾／台北報導

「2022臺灣文博會」將於8月5日至14日於高雄流行音樂中心、高雄展覽館舉行，為了協助近2年受疫情衝擊的文創產業減低參展負擔，文化部宣布，將補助國內民間參展業者攤位費，最高可達7成！展會即日起至4月18日開放報名，早鳥優惠至4月11日截止。

「臺灣文博會」自2010年起舉辦，今年邁入第11屆，每年集結近500家文創品牌、IP授權業者共襄盛舉，近年更結合多元主題辦理文化策展。文化部表示，「2022臺灣文博會」首度移師高雄舉辦，展期共達10天，包含文化策展、品牌商展兩大主題。

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其中文化策展區將於8月5日至14日於高雄流行音樂中心率先登場，品牌商展區則於8月10日至14日在高雄展覽館北館接續展出，將結合在地產業資源及文化特色，並透過新媒體科技應用，強化虛實整合串接，藉由打造創新展會平台及嶄新經濟商模，加速提升城市文創產業動能。

「2022臺灣文博會」即日起開放受理國內文創品牌及IP授權業者報名參展，參加實體展會的國內文創業者，可同步於今年全新啟動的線上平台「CET+」上展出，透過線上與線下整合串接，促進與國內外買家交流及商品流通。

此外，因考量受疫情影響，文創業普遍縮減支出，文化部將補助攤位費最高可達7成，詳細補助方案將由文化部於近日內公告受理申請，期盼以具體行動協助近2年受疫情影響的文創產業提升產值。

文化部表示，「2022臺灣文博會」即日起至4月18日報名參展（早鳥優惠至4月11日截止），文創業者可踴躍報名參展。相關資訊歡迎至臺灣文博會官網查詢，或洽詢電話：02-2745-8199、文創品牌：#571黃小姐、#371魏小姐；IP授權：#584徐小姐、#628黃小姐。