快訊／衛生局證實家長確診！竹北、新豐某國小及幼兒園6班級停課

記者鄒鎮宇／綜合報導

大潭電廠新豐移工宿舍疫情爆發，新竹縣竹北、新豐地區傳出有家長確診的消息。對此，新竹縣政府教育局證實，竹北有一個國小班級、課後照顧班、補習班，新豐一個幼兒園將於28日預防性停課1天，共計2國小2班級、1個幼兒園1班級、2個補習班的2班級停課。

新竹縣政府教育局指出，目前學生家長的確診原因仍待釐清，但與大潭電廠新豐移工宿舍案應有關連。家長確診後，學生目前採檢為陰性，還需要二次採檢，而學生的班級、導師都需預防性停課1天，校內利用白天進行清消。