婚禮女主持人「自拍喬奶」工作室回應了！親友還原：新娘焦慮爆炸

▲婚禮女主持人遭控「自拍喬奶」，工作室事隔多日發出聲明。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一對新人當初花了1萬8500元，請了婚禮主持含整套企劃，但婚禮當天卻屢屢出包，女主持人除了當眾喬奶、狂自拍之外，還在音樂出包時滑手機，讓新娘一個人焦慮處理狀況，種種行徑讓新人、賓客傻眼。對此，女主持人所屬的工作室事隔多天發出聲明，卻讓新人親友再一次氣炸。

該工作室27日發出4點聲明表示，婚禮當天儀式中的敲中、氣球施放、合影等失誤，都虛心受教；女主人在婚宴籌備期間都有持續跟新人透過Line、當面討論數次，但雙方溝通落差導致婚宴流程（互動遊戲）未達預期，深表遺憾。

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再者，他們為了避免不當操作導致影音設備損壞，婚宴當天才委由飯店工作人員操作，因此音檔毀損時，女主持人立刻找新娘商量，再透過手機播放音樂，並非都在滑手機不理會，同時女主持人商請新娘親友到10分鐘車程的新娘家拿筆電，供午宴影音播放使用。

最後，針對女主持人在台上自拍、喬奶一事，工作室表示，女主持人自拍是在中場休息時間於後台所為，並非在台上自拍，喬奶則是整理服裝時拉扯衣領，並非字面上將手伸進衣物內調整。

「此事件引起各界關注、耗費社會資源，在此深感抱歉」，工作室表示，因部分留言內容影射波及合作伙伴、甚至服務新人，當務之急是與合作夥伴、新人聯繫，商討後續事宜，致未能於第一時間及時發聲，「本工作室成立迄今，每位夥伴於工作上皆認真努力、戰戰兢兢，連日（以）來網路無端怒罵與指控，確實讓夥伴們身心俱疲，感謝服務新人之溫暖間候與打氣，感謝準新人們的信任與支持，最後希望事件至此塵落定。」此外，工作室也關閉文章留言，「相關不實指控及惡意攻擊留言將逐一刪除」。

▲工作室聲明如上。（點圖可放大／翻攝爆料公社）



對此，新娘親友看完氣炸，透過臉書「爆料公社」痛批跟工作室談好婚禮主持含企劃、車馬費、文定及證婚儀式、音控人員共1萬8500元，但事實上全程都是新娘等人自己安排、場勘，音樂、影片詢問也都說OK，但到現場出問題卻直接說「我也不知道」，讓新娘一個人在休息室「焦慮爆炸」。

親友控訴，主持人沒有使用手機在控制音樂，當下音樂的音檔是朋友用電腦救回來，她們只看到主持人一步都沒有進過新娘房，「從頭到尾都在現場瞎忙！忙著自拍，忙著修圖，忙著滑妳的手機，就是從來沒有來關心過新娘的狀況」，「如果不是新娘當下剛好有探房的朋友緊急前往證婚現場救援檔案，那之後會發生什麼事情，我們真的沒人敢去細想。」

▲親友表示，音樂、流程等事務都是新人自己完成。（圖／翻攝爆料公社）



親友表示，新人早就警告過不要玩莫名其妙的主持節目，但女主持人還是堅持執行，大玩「蒙面餵優格」，「玩到整個地毯髒兮兮的全都是優格也完全無視，只一直死拉著新娘要她去踩優格合照，妳沒發現妳的新人當下已經完全不管場面究竟如何，就是直接在舞台上擺臭臉給妳看了嗎？」

親友表示，女主持人數次透過麥克風宣傳工作，且忘記宣布新人要去敬酒，都要新人到桌邊時，賓客才意識到要敬酒，她們這些幫忙的親友也因主持團隊的疏忽而忙到焦頭爛額，最後再回頭看看工作室的聲明稿，「事後面對新人的怒火與負評，處理態度就是刪文關留言？難怪像妳這樣的工作態度工作室評論居然還會是五顆星，我們原先還百思不得其解，現在總算是明白了！」「你各位真的要小心，結婚找到這種的，你在意的環節沒有了就會被這樣雲淡風輕的帶過喔」。

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