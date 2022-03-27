趁「夜市大亨」江欽良落難　員工3年汙走854萬公款下場出爐

▲草鞋墩夜市傳自家員工趁職務之便汙走800多萬公款。（圖／翻攝「草鞋墩人文觀光夜市」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

張姓男子長期於南投「夜市大亨」江欽良所設立的公司任職，竟自106年開始，陸續侵吞向草鞋墩夜市攤商和停車位承租戶收取的管理費和租金等，為時近3年、總金額高達854萬餘元，且全數花用完畢，後經公司內部查帳才發現張男犯行、報警處理；南投地方法院法官日前依業務侵占罪名，判處張男1年4個月有期徒刑。

位於草屯鎮知名景點「寶島時代村」旁的草鞋墩人文觀光夜市，為草屯聞人江欽良設立的「寶島曼波文化商城股份有限公司」所經營管理；判決書指出，張姓男子（40歲）早在民國93年起，即於該公司擔任攤商管理員，向攤商及車位承租戶收取清潔費、電費及租金，且須於次週一將所收取之金額繳回公司，並代為保管上述款項。

據了解，張男為單身，但須扶養阿公阿嬤、經濟並不寬裕，其於草鞋墩夜市工作十多年後，至106年因江欽良涉入草屯鎮農會詐貸案、公司遭搜索而一度無法正常運作，讓他心生歹念，該年10月起利用其職務之便，將收取之款項陸續占為己有、未依公司規定繳回，並開始有購買金飾打理行頭、為親人添購新車等行為。

▲南投地院法官依業務侵占罪名判處張男1年4月有期徒刑。（圖／資料照片）

直到109年10月底，公司會計發覺帳目有異狀，主管因此向張男詢問查證，整起事件才爆發、公司報警，檢方爾後亦對他提起公訴。

判決書指出，張男侵占的款項以夜市固定攤位租金為最多，總數近686萬元，其次為電費和清潔費，也有136萬餘元，再加上停車場租金和其他攤位租金，犯案3年總數竟高達854萬1658元；張男也向公司坦承這些金額已全數花完，讓公司上下都不敢置信。

南投地院法官認為，張男雖然犯後坦承犯行，但利用其職務之便侵占公款，不侵害他人之財產法益，也破壞從事業務之人應本之忠實誠信關係，欠缺尊重他人財產權之觀念，所為實屬不該，且迄今未賠償寶島曼波公司所受之損害，考量其自陳為大學畢業之智識程度、需撫養爺爺奶奶、沒有工作之生活狀況等，處以1年4個月有期徒刑。