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社會 社會焦點 保障人權

10秒藏鈔、偷水煎包　早餐店女店員多次侵占自肥！免關代價出爐

▲潘姓女子於早餐店工作卻多次侵占款項和食品，遭南投地院判處6月徒刑、併科1萬元罰金。（圖／資料照片）

▲潘姓女子於早餐店工作卻多次侵占款項和食品，遭南投地院判處6月徒刑、併科1萬元罰金。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

潘姓女子於早餐店擔任店員，竟多次利用向客人收錢和製作餐點時，侵占款項2000元、甚至偷走飲料和水煎包等食品；爾後老闆因記帳時發現短少而調閱監視器畫面，才揭發內賊，南投地方法院日前以業務侵占罪嫌，判處潘女6個月徒刑、併科罰金1萬元，若刑期易科罰金得付出約18萬元，總和相當於自己不法所得的80幾倍。

判決書指出，40餘歲的潘女於鍾姓男子在國姓鄉經營的水餃早餐店任職，自2020年9月11日起，不定時在向客人收取消費款項後，迅速將100元鈔票用抹布包覆遮掩、還會假裝擦桌清潔，再趁老闆不注意時轉身將鈔票放進自己的圍裙口袋中，每次過程僅約10秒鐘；此外，他有時還會多打包一顆水煎包或多倒一杯飲料，再放進自己的隨身包包內，據為己有。

總計潘女犯行為時近1個月，期間鍾男也曾常察覺當日帳目都短少100元、但不以為意，至10月4日發現竟短少500元，隔天早上9時許調閱監視器畫面後，才赫然發現是潘女侵占營收款項，而且從一開始的100元到500元，變本加厲至當天的600元，因此報警告發、經檢方提起公訴。

判決書說明，潘女並無前科，在該早餐店總共下手達20次，侵占款項共計2000元，以及飲料10杯及水煎包1個，總數約2200多元，其犯行破壞從事業務之人應有的忠實誠信關係，欠缺尊重他人財產權之觀念，實屬不該，而且迄今未與鍾男達成和解、彌補其所造成之損害。

南投地院法官最後衡量潘女國中畢業之智識程度、已婚、須負擔家裡開銷及照顧先生、現於山上種菜月收入僅6000至7000元等，判處她有期徒刑6個月、併科罰金1萬元，刑期如易科罰金、罰金如易服勞役，都以1000元折算1日。

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