俄軍攔截50撤離巴士！數千人逃出馬力波秒遭扣留　已2天缺水缺糧

▲烏方表示，有50多輛撤離巴士遭俄軍攔截。圖為從烏克蘭入境波蘭的民眾等待波蘭當局派遣接駁巴士，將他們載往避難中心。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭政府26日表示，中東部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區50多輛疏散巴士遭到俄軍攔截，數千名欲撤離的平民被扣留在瓦西利夫卡（Vasylivka）檢查哨站過夜，已經2天沒有水和食物，另外，車隊中還包含2輛救護車，共載運著3名需緊急醫療照護的兒童。

烏克蘭國際文傳電訊社報導，札波羅熱州州長（Oleksandr Starukh）26日表示，這組車隊來自東南部被圍困的港市馬力波（Mariupol），卻札波羅熱州首府以南約56公里處的瓦西利夫卡遭到攔截。烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）接到民眾通報後表示，車隊被攔截後造成長達數公里的交通堵塞，人們已經2天缺乏水和食物。

據CNN報導，馬立波市長顧問安德里申科（Petro Andriushchenko）表示，俄軍扣留了數千名欲撤離馬力波的民眾，環境條件很差，沒有水和食物，部分居民更直接被帶往遭俄軍控制的頓內茨克（Donetsk）地區，接著被載往俄羅斯。他聲稱，目前任何從馬力波撤離的路線都可能是「陷阱」，因為烏克蘭政府控制的地區已和馬力波斷聯。不過，這項說法未經獨立證實。

路透引述烏克蘭當局說法，烏克蘭各地26日共有5208人透過人道走廊撤出，比起25日成功撤離的7331人減少許多。烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在社交媒體發文指出，有4331人從馬力波撤離。

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