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社會 社會焦點 保障人權

米長蟲佛跳牆過期1年還給人吃！　黑心業者2年每天供1300份遭送辦

▲▼佛跳牆過期1年多還供團膳　稽查員開倉庫傻眼：全都過期。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲無良業者囤放過期食材，白米都長蟲還煮給社福機構吃。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區一家食品業者提供過期食物給社福、機構團體廚房使用，衛生局派員至倉庫、廚房無預警稽查，發現囤放食材有10項商品過期，其中白米還長蟲，合計食材總重7624.5公斤，因情節重大將移送橋頭地檢署法辦。

有民眾向高雄市衛生局反映，楠梓區一家食品業者提供過期食物給機構團體廚房使用，衛生局立即派員前往食材處理場、倉庫及廚房等5處「無預警稽查」，查獲2處有發現逾期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油等10項食品，當場予以封存，責令業者不得擅自移動。

▲▼佛跳牆過期1年多還供團膳　稽查員開倉庫傻眼：全都過期。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼佛跳牆過期1年多、湯圓過期6個月還供團膳，稽查員開倉庫傻眼：全都過期。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼佛跳牆過期1年多還供團膳　稽查員開倉庫傻眼：全都過期。（圖／記者許宥孺翻攝）

其中佛跳牆過期1年多，小湯圓過期6個月，白米還長蟲；經查，該業者提供食品外，也派駐廚師進駐機構廚房烹調。衛生局26日持續追查，進一步清點囤放逾期食品，總重量達7624.5公斤，直至深夜才完成。

衛生局指出，該業者涉嫌將過期食品提供社福、訓練機構餐點2年多，每日供餐量1300份以上，情節重大足以危害人體健康之虞，將依違反食品安全衛生管理法第15條暨同法49條移送橋頭地檢署法辦。

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高雄衛生局食材過期黑心白米

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