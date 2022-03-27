米長蟲佛跳牆過期1年還給人吃！　黑心業者2年每天供1300份遭送辦

303大停電後，民眾紛紛聞停電色變！而高雄市旗山區26日下午又傳出停電消息，對此，台電也證實此事，不過強調是因為進行工程才暫時停電，主要為改善高壓線路之相關工程，於26日下午1點半起在旗山區旗南一路、頭林巷一帶停電，總計約有379戶受到影響，已在16時29分完成復電。