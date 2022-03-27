7900元聯名錶搶翻！450人「逃難式狂衝」畫面曝　阿公插隊：X你媽

記者閔文昱／綜合報導

許多民眾為了搶SWATCH與OMEGA（歐米茄）發佈的Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列，26日一早就到西門形象店與台北101概念店排隊，不過也傳出101門市因沒有設計排隊動線，導致不少人因插隊問題爆發口角，甚至還有民眾在搶號碼牌途中，因嚴重推擠而慘摔，現場尖叫、叫罵聲不斷，混亂場面宛如逃難。

SWATCH與OMEGA（歐米茄）聯名款手錶26日上午11點正式開賣，有人24日下午3點就在卡位，然而101門市無預警在早上9點多發放100張號碼牌，讓大家以「賽跑」方式搶排隊，引發嚴重推擠。根據民眾提供畫面，排隊過程中，還有年長者疑似插隊而被後方民眾提醒，不料他卻回「那你家的事」、「我們認識的，不可以嗎？」甚至還飆罵三字經「X你媽」，引發旁人側目。

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▲OMEGA X Swatch聯名手錶搶購情況。（圖／記者王則絲攝）

民眾表示，後續現場並無任何處理，也沒有保安將惡劣老人請走，「由於現場手錶約莫450人排隊，卻只能買90隻手錶，這位老人也利用惡意插隊導致後面乖乖排隊的民眾全都喪失權益。」

另一段畫面則顯示，店家開放搶號碼牌後，上百人集體往前衝，甚至還有人因此跌倒，現場不斷傳出尖叫、叫罵聲，場面相當驚險。有民眾就痛批，現場毫無規劃的安排，讓許多人為了搶手錶跌倒，被踩踏受傷，「都不先規劃路線，要發號碼牌也沒先講。」、「人多就用抽的啦」、「這樣公平嗎？」

▲Swatch x OMEGA發佈Speedmaster Moonwatch超霸登月錶系列 。（記者鮑璿安攝）

一名取得47號號碼牌的阿嬤指出，她早上5點來排隊，現場因太多民眾，紅絨整個被擠倒，而後來在搶號碼牌時，她在搞不太清楚狀況的情況下被推著走，結果還被年輕人誤以為插隊而起口角，遭嗆「你能跑得贏我嗎 ？」讓她很不高興。

據了解，這款聯名登月錶採用Bioceramic生物陶瓷物料，打造11款Speedmaster Moonwatch超霸登月錶，包括不對稱的錶殼、測速圈、「數字90上圓點」及獨特的 Speedmaster小錶盤，都讓外型極似OMEGA超霸登月錶，7,900元價格吸引錶迷。有幸運搶到手錶的民眾在蝦皮平台翻倍轉售，短短半天，最貴喊價就高達2萬3500元 。

▼OMEGA X Swatch 101開賣。（圖／記者王則絲攝）

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