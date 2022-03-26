南應大美術系畢業作品市議會開展　郭信良議長讚充滿想像力

▲台南應用科技大學美術系111級學生畢業展，26日起至4月22日在台南市議會大廳展出，議長郭信良等人出席茶會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南應用科技大學美術系111級學生畢業展，26日起至4月22日在台南市議會大廳展出，26日下午議長郭信良與陳昆和、陳碧玉、Ingay Tali、蔡旺詮、李啟維等議員，以及南應大紀弘明董事、黃宗成校長一同出席開幕茶會，沈震東、謝龍介及陳怡珍議員服務處代表也到場參與。

郭信良議長表示，南應大美術系每一級學生的畢業展都有獨特的主題，呈現出該年畢業生的創意。今年主題為「春慕 涩色」，「春慕」代表著春天萬物甦醒與希望，「涩色」則是青澀，也是繁花似錦，象徵著畢業生們的作品如百花綻放，將進入人生另一旅程，這些作品都充滿想像力，各具特色。

郭信良議長指出，以往南應大美術系的畢業展就不限於在校內，會在許多不同的場域展出，例如曾經在台南生活美學館，甚至到高雄市文化中心展覽。今年的畢業展同樣分三個場次，第一站選在台南市議會，相信能為來洽公的民眾們帶來耳目一新的感覺。

南應大黃宗成校長表示，該校美術系為全國最大的美術系，學生超過1400名，而且很國際化，即使疫情期間，也透過視訊與日本大學交流。美術系黃金福主任強調，這次畢業展是畢業生用一年時間，日以繼夜創作，加上初次來到市議會這個行政空間展出，希望將最好的面貌呈現出來，歡迎民眾前來欣賞。