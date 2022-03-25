明晚變天「驟降10度」雨彈狂轟！這2天清晨最冷

▲明日白天各地天氣暖熱。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣回暖，不過好天氣時間短暫，明天開始鋒面逐漸接近，晚上到周日天氣轉變為全台有雨，北部以北白天高溫僅剩19度，下周一、二受到東北季風、華南雲雨區東移影響，清晨低溫下探15度，降雨範圍廣，周二天氣漸趨穩定，周三鋒面通過轉雨，周四又會轉為乾冷的天氣。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天位處鋒面前端，沒下雨前溫度都比較高，各地高溫可達29到30度，嘉義以南、台東32到33度，西南風影響下，台東地區可能有焚風，可達35到36度以上。

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明日鋒面水氣將由北往南影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，下午東北部、花蓮山區慢慢出現降雨，傍晚鋒面越來越接近，降雨範圍擴展至全台，且雨勢會持續至周日一整天，也會有陣雨或雷雨，西半部明晚到周日整天都可能有局部大雨。

明晚東北季風增強開始降溫，周日整天溫度涼冷，周日清晨中部以北17到19度，其他地區22到23度，白天因下雨加上冷空氣作用，中部以北、宜蘭、東北部19到22度，台南以南26到28度，花東22到24度。

▲周日全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

下周一、二受到東北季風及華南雲雨區東移影響，各地降雨持續，且這兩天清晨最冷，北台灣15到16度、中部16到18度、其他地區19到20度，白天溫度比周日更低1度左右，約18到20度。

下周二白天冷空氣減弱溫度回升，西半部高溫的26到27度、南部28到29度、花東24到26度。周二雖仍受華南雲雨區影響，但水氣一波波，稍微有降雨空檔，降雨範圍縮小，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部山區有零星雨，南部平地可見陽光。

下周三降雨情形與周二類似，不過降雨量值更少，南部多雲到晴，當天又會有下一波鋒面靠近，天氣再趨不穩，周四東北季風增強，不過冷空氣較乾，周四、五到清明連假前幾天都是乾冷天氣，只有迎風面的北部、東半部有局部降雨，連假期間的冷空氣強度與明日的類似，因此溫度狀況差不多。

▲未來一周溫度走勢。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）