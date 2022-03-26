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老宅蛻變藝術秘境！「伊日後樂園」戶外庭園+3層樓策展空間新開幕

▲▼老宅蛻變藝術秘境！「伊日後樂園」戶外庭園+3層樓策展空間新開幕（圖／伊日生活提供）

▲老宅蛻變藝術秘境！「伊日後樂園」戶外庭園+3層樓策展空間新開幕。（圖／伊日生活提供）

記者林育綾／台北報導

隱身於台北內湖工業聚落，老屋改造「伊日後樂園」新開幕，整幢3層樓的策展空間保留原始結構，引進大量明亮日光與綠意景致，1樓還有綠植的戶外庭園，打造全新策展場域的當代藝術秘境！

▲▼老宅蛻變藝術秘境！「伊日後樂園」戶外庭園+3層樓策展空間新開幕（圖／伊日生活提供）

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▲1樓空間入口種下超過20種多年生的草木、花卉植物，打造綠意庭園。（圖／伊日生活提供）

伊日藝術計劃表示，「伊日後樂園」命名源自於興建於300年前的「岡山後樂園」，也是日本著名的諸侯花園，因此在1樓空間入口種下超過20種多年生的草木、花卉植物等，讓藝術場域添了一抹詩意。

▲▼老宅蛻變藝術秘境！「伊日後樂園」戶外庭園+3層樓策展空間新開幕（圖／伊日生活提供）

▲▼「伊日後樂園」是藝廊，也是微型博物館。（圖／伊日生活提供）

▲▼老宅蛻變藝術秘境！「伊日後樂園」戶外庭園+3層樓策展空間新開幕（圖／伊日生活提供）

「伊日後樂園」是藝廊，也是微型博物館，1樓展場中央有座高達220公分的大型木雕創作《你從哪裡來？》，是出自日本藝術家大竹利絵子 Rieko Otake之手，透過巨大的小男孩形貌，傳遞伊日對藝術秉持初衷的重要意象，其左手臂上的貓頭鷹男人寓意累積的經驗與智慧。

▲▼老宅蛻變藝術秘境！「伊日後樂園」戶外庭園+3層樓策展空間新開幕（圖／伊日生活提供）

▲1樓展場中央有座高達220公分的大型木雕創作《你從哪裡來？》。（圖／伊日生活提供）

此外，特別打造12座不同尺寸、展⽰各種作品的⼤理⽯台座，象徵進入一個全新的循環歷程，期許持續在藝術這條路探索無限可能，讓藝文愛好者又多了一處秘境。

伊日後樂園 BACK_Y
開放｜週二 – 週六 13:00 – 19:00，週日、一休館
地址｜台北市內湖區新明路66號

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