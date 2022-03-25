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金門某國小「導師變彈射手」！10歲童慘遭橡皮筋管教　家長怒告

▲▼金門某國小傳疑似管教不當。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門某國小家長指控小孩遭管教不當。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門某國小傳出一起管教學生不當，學生家長在臉書上指控孩子被班導師「用橡皮筋彈手臂」，導致手臂上出現一條條的傷痕，對此，縣府教育處表示，確實有接到家長陳情，校方已召開教師會議，並依程序處理，導師將從4月起請假留職停薪，並招聘代理老師保障學生受教權，也會啟動學生與班級、導師個別輔導。

金門某國小一名吳姓家長上網PO文表示，「我放心的把孩子送往學校唸書，到底是多情緒失控到「用橡皮筋彈孩子手臂」，以一次又一次折磨方式對待才10歲的小孩？」並指責學校未在第一時間進行「校安通報」；據了解，家長今（25）日已正式控告老師。

這起疑似管教不當事件發生在14日，該校校長表示，當時某學生在上課時玩橡皮筋，差點射授課老師，老師質問橡皮筋是誰的，某學生承認是他做的，後來有同學將課堂發生的事，告訴班導師。班導師在當天下午上課時把某學生叫到她的辦公桌前，當著同學的面，要學生將手伸出來，當看到孩子手上掛著一串橡皮筋時，隨即用橡皮筋彈射孩子的手臂。

家長反映後學校在17日約家長到校協商，家長要求換導師，但校長第一時間沒答應，只說會影響其他孩子，也說明換導師的困難點，建議讓孩子轉班比較快，但家長覺得孩子沒犯錯；但第二次協商，最後學校作更換導師處置，導師自4月1日起辦理留職停薪，現辦理徵選代理導師程序，將於下周一辦理遴作業。

有關學校延遲通報，校方說明是想了解整起事件過程後才通報，承認是校方的錯誤，校方也強調，不是要維護那一方，導師在管教學生有過當之處，希望圓滿處理整起事件。在事件發生後，目前專輔已對孩子進行輔導，同時也對老師輔導，希望把傷害降到最低。

針對此一事件，金門教育處督學楊恭墉表示，校方確實逾期通報，但校方有處理，將發文請學校檢討及說明。不管事實或疑似管教不當，校方只要有管教問題，學校都要依規定應在24小時內通報。

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