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以為有「蜘蛛人」幫自己！HBL年度MVP陳將双：看見他會哭出來

▲▼ 今年HBL的年度MVP與人氣王陳將双，從小獲得臺灣世界展望會支持。（圖／台灣世界展望會提供）

▲今年HBL的年度MVP與人氣王陳將双，從小獲得臺灣世界展望會支持，透露小時候聽到「資助人」天真以為是「蜘蛛人」來幫自己。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／台北報導

今年HBL的年度MVP與人氣王陳將双，從小因家境收入不穩定，獲得台灣世界展望會幫助與支持，他透露小時候聽見「資助人」三個字時，天真以為是有「蜘蛛人」來幫助自己，也經常在卡片畫最愛的籃球，直到五六年級才明白資助人的意義，如今他不好意思的說，「如果與資助人見到面，我想我可能會哭出來。」

陳將双就讀新竹光復高中，家鄉在台中環山部落，也是展望會於中部地區最深入服務之地。他從小由阿嬤撫養照顧，家裡爸爸和阿公以務農為業，收入不穩定，透過台灣世界展望會的幫助，至今已12年半。

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他提到，年幼時聽見「資助人」，天真以為真有「蜘蛛人」來幫助自己，「小時候放學在打球，看見展望會的車子來了，就知道要收信和畫畫給『蜘蛛人』了！」他經常在給資助人的卡片上，畫著部落的山和最愛的籃球，直到國小五、六年級，陳將双才明白資助人對他的意義。

▲▼ 今年HBL的年度MVP與人氣王陳將双，從小獲得臺灣世界展望會支持。（圖／台灣世界展望會提供）

▲陳將双說「越長越大發現，有人關心是一件很美好的事。」（圖／台灣世界展望會提供）

「知道一直幫助我的時候，突然覺得很感動，即使不知道我是誰卻還願意幫助我，對我來說是一種肯定和鼓勵。」陳將双有點不好意思地說，這份內心感動，言語難以形容，「如果與資助人見到面，我想我可能會哭出來。」

他說，「越長越大發現，有人關心是一件很美好的事。」他常利用練球空檔，找個球場旁的角落親筆寫下給資助人的每封信，也曾在信中表示，「謝謝您對我的幫助，也謝謝您在我生命中出現，我會一直努力向上，在生活上不斷告訴自己要成為像您一樣的人。」包括今年在HBL的好表現，他也提筆向資助人分享榮耀。

▲▼ 今年HBL的年度MVP與人氣王陳將双，從小獲得臺灣世界展望會支持。（圖／台灣世界展望會提供）

▲今年HBL的年度MVP與人氣王陳將双，提筆向資助人分享榮耀。（圖／台灣世界展望會提供）

如今陳將双即將從高中畢業，下一步動向備受矚目，也正在和家人討論未來的各種可能性。光復高中籃球隊教練陳定杰表示，知道他今年壓力很大，但至少球場是一個舞台，讓他可以展現自己。站在教練的立場，勉勵他能堅持升學。

而陳將双表示，希望未來在打球之外，還能學到一技之長，尤其家族中讀完大學的人不多，所以「無論如何都想完成學業。」回顧小學到高中常被拿來與其他球員比較，或被冠上「最強」頭銜等無形壓力，他謙虛的說，最強高中生太多了，他認為，世界上只有一個自己，所以想專注於眼前，「如果能做『最強的陳將双』應該會比較開心！」

台灣世界展望會表示，長期關懷弱勢青少年生命發展，除提供經濟支持，更結合運動及生命教育，支持每個孩子們發展專才，兼顧學業及品格發展。邀請各界一起幫助弱勢青少年，在多元化的運動教育中發展自我、成就更好未來。

▲▼ 今年HBL的年度MVP與人氣王陳將双，從小獲得臺灣世界展望會支持。（圖／台灣世界展望會提供）

▲光復高中籃球隊教練陳定杰勉勵陳將双繼續升學。（圖／台灣世界展望會提供）

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