環球購物中心母親節滿5千送900　3D超療癒地景邊逛邊玩

▲環球購物中心母親節檔期「共好生活節」，推滿額回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／新北報導

全台有8間分店的Global Mall環球購物中心，母親節檔期「共好生活節」從3／31開跑，主打消費滿5,000元送最高900元的回饋，且加碼滿額點數10倍送，持任一紙本振興券消費還可參加抽獎，此外館內規劃多樣活動，請來藝術家繪製3D地景，拍照超有趣，讓你邊逛邊玩！另一新北比漾廣場母親節檔期也開跑，推出化妝品指定櫃單櫃滿3,000元送300元抵用券。

Global Mall環球購物中心共好生活節檔期從3／31起至4／20期間，推出指定專門店當日累計消費滿5,000元送500元抵用券，而使用GMpay付款更加贈100元，若刷Global Mall聯名卡當日累計消費滿3,000元送200元，再加上銀行禮加碼100元，可送到900元回饋（意即使用「GMpay綁定Global Mall聯名卡」＋當日累計消費滿5,000元）

而新北中和、屏東市2館，還推有街口支付限定回饋，當日單筆消費滿1,688元送100元抵用券；桃園A8、桃園A19、屏東市指定專門店消費，滿3,000元則送300元抵用券；板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站更首度於母親節檔期祭低門檻回饋，推「點數10倍送」，會員單筆消費滿500元原可獲5點，立刻變成50點，每日最高上限為回饋後300點。

▲百貨首場「玩轉動漫時代2.0宇宙遊樂園」快閃Global Mall 新北中和。

業者表示，據統計使用振興五倍券消費金額，較使用三倍券增長近50%，同時也帶動客單價成長超過30%，祭出最後一波五倍券加碼，會員持任一紙本振興券消費，單筆滿1,000可累積1次抽獎機會，就有機會抽中Gogoro機車、Johnson@Mirror新概念健身魔鏡、iPhone13及AirPods3。

而環球購物中心今年與3D立體噴繪藝術家圖龍（蘇家賢）合作，製作多達10幅立體「3D貓咪藝術畫」，以遊玩喵咪為主題，在全台8店設有不同打卡點，以療癒為主題，俏皮的風格即便逛街也能玩HIGH！獨家會員禮則與圖文作家「貓小姐Ms.Cat」合作，也廣設打卡點，充滿療癒感，刷聯名卡累計消費滿1,000元，3／31至4／5可兌換「貓小姐Ms.Cat萬用桌墊」；4／14至4／17可兌換「貓小姐Ms.Cat酒精噴霧瓶」，均為限量。

比漾廣場也從3／24開啟母親節首波檔期優惠，推出21天化妝品、內睡衣指定櫃單櫃滿3,000元送300元抵用券；首13日持比漾卡於男女童裝、潮流小東區、女鞋，消費累計滿3,000元送200元抵用券；持比漾卡至OSIM、FUJI、SOCIE單櫃滿1萬元送500抵用券。