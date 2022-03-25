網提案「恢復紅黃線違停檢舉」　交通部駁回：民怨過多偏離立法目的

▲交通部修法限縮靜態違規檢舉項目。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

檢舉魔人太多，交通部修正《交通管理處罰條例》，限縮檢舉項目，如紅黃線違停在未嚴重影響交通安全秩序情況下，就不可舉發。有民眾在公共政策網路參與平臺提案恢復所有靜態違規，交通部今日表示否決，並指出，惡意檢舉過多引發民怨，偏離原立法目的，且針對不在列舉項目，仍可撥打110請員警處理。

立法院修正「道路交通管理處罰條例」第七條之一、第七條之二以及第八十五條之二，交通部羅列46項違規樣態，並擬定民眾若檢舉一案，違規時間若未超過6分鐘，或未經一個路口以上，僅限舉發一次不可連續舉發。

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根據交通部提出的46項開放民眾檢舉項目中，「動態違規」項目包括高、快速公路不當駕駛及裝載，如未保持安全車距、未依規定變換車道，以及連續按喇叭變換燈光或其他方式迫使前車讓道等；亦包括不當駕駛行為如危險駕駛、兩車以上競駛等樣態。

「靜態項目」縮限於路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序等違規停車。包括交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內、消防車出入口五公尺內違規臨時停車，違規併排臨時停車，以及佔用身障停車格等。另外，紅黃線違停只要沒嚴重影響交通安全秩序，就不能逕行檢舉。

▲網友提案全面恢復靜態檢舉，交通部駁回。（圖／記者屠惠剛攝）

有民眾不滿修法，於公共政策網路參與平臺提案「恢復《交通管理處罰條例》民眾得舉發所有靜態違規」，交通部表示，該規定立法目的為減少警力消耗、讓違規者能夠有所警惕及避免不必要之警民衝突，然而現今行動裝置普及，惡意及報復性檢舉過多，已引發眾多民怨，偏離立法目的。

交通部表示，本次修法並未限縮民眾檢舉權利，針對不在列舉項目，民眾仍可透過撥打110請員警到場處理，以維護交通秩序，該部將持續會同內政部警政署關注未來法規施行狀況，並適時檢討相關規定，爰民眾提案暫不參採。