大玩時事哏！紙風車《哪吒鬧龍宮》30年沒換電話、航運塞港都入戲

▲紙風車劇團30週年推出《哪吒鬧龍宮》，除了巧妙結合布袋戲、京劇、武術、官將，也結合真人演員和動畫。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

紙風車劇團30週年推出《哪吒鬧龍宮》，除了巧妙結合布袋戲、京劇、武術、官將，也結合真人演員和動畫，讓孩子在奇幻劇場中接觸傳統戲劇，甚至大玩時事哏，將航運塞港、烏俄戰争、「30年不變的電話」都入戲，將於本週末3/25-27在臺灣戲曲中心登場！

紙風車劇團創辦人、編導李永豐為了這次《哪吒鬧龍宮》的製作，密集進排練場修戲指導，更多方請益各界專家學者，包括吳靜吉博士及藝術顧問小野、林茂賢、金鐘影后林美秀⋯等。劇中更將航運塞港、烏俄戰争、30年不變的電話入戲，大玩諧音、時事梗，許多和生活習習相關的事件，讓現場人員會心一笑。

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▲▼紙風車劇團30週年推出《哪吒鬧龍宮》大玩時事哏。（圖／紙風車劇團提供）



跳脫傳統布袋戲偶台，《哪吒鬧龍宮》由三層高低不同的幕組成，演員可在三道幕之間，前後左右自由穿梭。舞台、燈光以潑墨山水為發想，特別降低布景的彩度，大量運用燈光色彩與3D動畫渲染出每一場景變換與人物情緒，形成超現代感的舞台氛圍。

動畫則以3D電玩風格，塑造龍王家族每個角色，運用動畫科技，由正面、背面遠近交錯投影，創造龍宮的神話情境的立體層次，配合劇情推進，讓場景在一秒之間切換山林海景，營造地動山搖的震撼，讓傳統戲曲突破限制，打開新的想像。

該劇亮點之一為真人與布袋戲交錯演出，為了呈現布袋戲精彩之處，特別邀請師承布袋戲大師李天祿、陳錫煌的「山宛然劇團」黃武山團長擔任布袋戲指導，教授每一位演員學習布袋戲操控，苦練3個月，演員人人都會操控布袋戲偶。

演出的武術指導由獲無數武術冠軍的彭偉群擔任，他精心設計本劇武打動作，並結合京劇、武術、官將首身段等，以呈現如武俠片般剌激的畫面。又因武打片段過多，製作團隊特別商請「唐美雲歌仔戲團」團員加入擔綱雙主角，為演出多上一層保障。

▲▼紙風車劇團30週年推出《哪吒鬧龍宮》，除了巧妙結合布袋戲、京劇、武術、官將，也結合真人演員和動畫。（圖／紙風車劇團提供）

布袋戲偶由「楊家班藝術工作室」楊竣凱負責製作，戲偶小道具由林嘉燕設計製作，共製作60多隻戲偶。大、小布袋戲偶約為真人縮小5倍，身上服裝及手上兵器也比擬真人縮小，在舞台上對比明顯，連近看也非常精緻。

劇團表示，《哪吒鬧龍宮》從2020年便開始著手製作，第一波實驗成果因一場大火付之一炬；第二波實驗成果又因疫情而延宕，歷經許多考驗，終於在今年呈現至觀眾面前，特別感謝「文化部」支持，在疫情趨緩後，紙風車能傾注全力為孩子做戲；同時感謝「國立傳統藝術中心」協助辦理演出，挹注宣傳與場地資源，以及穩懋半導體年度贊助支持。《哪吒鬧龍宮》將於3/25-3/27在臺灣戲曲中心帶來連續5場演出。