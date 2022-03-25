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辦張靜涉偷拍 司改會要求道歉 檢協會火了 「尊重司法」

▲▼律師張靜涉嫌在女友經營的按摩店偷拍顧客隱私畫面，遭台東地檢署搜索、逮捕並聲押，結果被台東地院裁定釋回後，到台北地院遞狀，自訴控告東檢主任檢察官謝長夏涉嫌妨害名譽以及公務員登載不實等罪。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師張靜涉嫌在女友經營的按摩店偷拍顧客隱私畫面，遭台東地檢署搜索、逮捕並聲押，結果被台東地院裁定釋回後，到台北地院遞狀，自訴控告東檢主任檢察官謝長夏涉嫌妨害名譽以及公務員登載不實等罪。（圖／記者劉昌松攝）

突發中心／台北報導

台東地檢署偵辦律師張靜被控偷拍案，民間司改會要求法務部長蔡清祥道歉、究責，張靜則自訴控告檢方涉嫌加重誹謗和使公務員登載不實罪。由全國檢察官組成的檢協會今天發出聲明，呼籲尊重司法，這個案子既已起訴，就應在法庭進行攻防，而非要求司法行政監督介入個案或是破壞檢察官辦案的獨立空間。

台東地檢署21日指揮警方前往張靜的事務所及黃姓女友所經營的按摩店進行搜索，並將張靜拘提到案，22日以串證和湮滅證據之虞聲請羈押禁見，張靜則認為自己遭拘捕程序不合法，聲請提審，最後台東地院裁定張靜無保釋回，駁回檢方聲押。

由於張靜是媒體人彭文正追查蔡英文總統「論文門」訴訟案的委任律師，在張靜遭蒐索聲押時，引發各方關注，質疑政治辦案，台東地檢署在22日深夜發出新聞稿指張靜和女友涉嫌偷拍按摩店客戶長達五年，24 日依違反個人資料保護法和妨害秘密罪起訴； 同一天，張靜到台北地院遞狀，自訴控告東檢主任檢察官謝長夏事後發布新聞稿，讓外界形容他是偷拍狂，涉嫌加重誹謗以及公務員登載不實等罪。

全國千名以上檢察官組成的中華民國檢察官協會（檢協會）今天發出聲明指出， 檢察官知有犯罪嫌疑者，依法即有發動偵查釐清事實的責任，在偵審過程中，檢察官一切作為，必須遵照刑事訴訟法的規範並接受法院的監督。個案如有實施強制處分（聲押）的必要，應向法院聲請取得令狀，至於偵查程序是否合法，被告有無羈押的理由，乃至於可否證明犯罪，都應由檢察官與被告、辯護人在法庭上舉證攻防，經法院審酌後中立判斷，並提供不服判斷一方救濟管道，這正是司法定紛止爭之基本原理及基石。

檢協會表示，本案已經起訴，無論有任何爭議，均應回歸案件本質，針對檢察官聲請搜索、羈押及起訴事實，在法庭進行攻防，由法院加以裁決，而不是要求司法行政監督介入個案，或是對偵辦檢察官提告，這當然是破壞和壓縮檢察官的獨立辦案空間，更非尊重司法的行為。

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