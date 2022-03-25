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熊熊、梁赫群玩爆可樂果台Way生活節　狂拍美照直呼「尚讚ㄟ台灣味」

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

▲梁赫群、熊熊化身一日大小編，帶路到宜蘭壯圍鄉，直擊介紹期間限定很夯的「台Way生活節」，兩人也在現場玩開。（圖／即新聞，以下同）

消費中心／綜合報導

宜蘭好山好水、景點多，一到周末假日，就看到很多人攜家帶眷玩礁溪、頭城、羅東、蘇澳等地，來個兩天一夜或一日遊，不過最近打開社群平台，背後一片彩繪稻田和農村風情老穀倉的吸睛網美照，引人關注，梁赫群、熊熊就化身一日大、小編，帶路直擊人氣打卡熱點，來到現在話題很夯的壯圍鄉，期間限定的「可樂果台Way生活節」，好吃、好玩、好買、好拍，讓兩人玩開來，差點忘了主持人的身份，大推一定要親自去體驗，帶小朋友來一趟親子遊也很適合。

擁有得天獨厚自然條件的蘭陽平原，給了水稻最佳的栽培環境，其中壯圍鄉更是重要的三大榖倉之一。由PTT網友票選出來最在地、最愛台灣的明星品牌可樂果，特別深入地方，與宜蘭壯圍鄉公所、農會，共同發揮文創巧思舉辦「可樂果台Way生活節」，邀請大家一起走入鄉間、感受稻香，體驗「尚讚ㄟ台灣味」，也品嚐充滿台味的零食，可樂果選用優質台灣米打造全新口感的「米穀酥」，讓梁赫群、熊熊拿到後不離手，涮嘴到一開場就吃不停。

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

▲可樂果推出「米穀酥」新品，並且結合台灣米食小吃筒仔米糕、雞肉飯，經典口味讓兩人一口接著一口停不下來。

可樂果誕生至今已經50周年，是許多人從小吃到大、喜愛的零食，原本是用蠶豆製作，後來不斷改良、研發，改使用豌豆，最新推出的米穀酥以台灣在地米所做，吃得到稻米香氣之外，結合經典米食小吃筒仔米糕、雞肉飯的特殊口味，梁赫群、熊熊吃了為之驚豔，直誇「超好吃」、「真的是一口接一口停不下來」，開心分享試吃心得，一致認為台味十足、美味又好吃。尤其現在只要購買可樂果全系列產品，加入官方Line帳號並登錄發票參加集點，有機會兌換印有櫻花鉤吻鮭、台灣黑熊的限量版帆布包，逛街背上它，讓自己可愛一波。活動網址：https://reurl.cc/Y9r64x

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

▲現在購買可樂果全系列產品，加入官方Line帳號登錄發票並參加集點，有機會獲得可樂果台Way限量帆布包。

來到壯圍古亭穀倉，可樂果瞬間變成酷炫的大型裝置藝術，為歷史悠久的建物注入活力。地景藝術家Ash擅長把空間與藝術作結合，利用3D地景立體創作，讓單調的空間增添趣味，對於把可樂果打造成「可互動的3D彩繪」，他在介紹設計理念時提到，把大家印象最深的可樂果螺旋造型拆解、重組後，透過紅、黃、橘不同色塊，將平面元素空間化，希望民眾遊走其中，可體驗並享受錯視空間藝術。只要站對位置、橋好角度，隨手一拍就能創意攝影，且拍照、打卡、上傳後，可以免費獲得米穀酥，熊熊聽完立刻網美上身，與梁赫群接力擺拍，在老穀倉和可樂果盡情美照連拍。

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

▲▼地景藝術家Ash把可樂果螺旋造型拆解、重組，變成3D大型裝置藝術。

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

▲熊熊網美上身，與3D地景立體創作、可樂果盡情連拍。

彩繪創作也延伸至稻田，放遠望去看得見龜山島，還有超萌的台灣黑熊和櫻花鉤吻鮭，兩大特有的保育物種通通被可樂果串連在一起，在稻浪上隨風搖曳，顯得悠遊自在。把台灣最在地元素直接融成一幅遼闊的視覺畫布，是來自於跨界藝術師馬賽Kyo親自操刀的創作，身為宜蘭在地囝仔，他把本土文化、自然富饒等特性，表現在令人驚嘆的彩繪稻田上，以獨特方式體現台灣米食文化，讓道地的台灣味走入國際，是此次「可樂果台Way生活節」不能錯過的一大亮點。

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

▲遼闊的彩繪稻田，看得到台灣黑熊和櫻花鉤吻鮭隨風搖曳，是「可樂果台Way生活節」不能錯過的一大亮點。

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

▲活動現場還有好玩遊戲可以闖關、小農攤位與文創市集可以大逛特逛，讓梁赫群、熊熊玩心大開。

拍完美照、吃完美食，也要好好玩樂去。「台Way生活節」現場既有小農攤位、也有文創市集，如狀圍陽光米、虎村長日曬米、宜蘭特殊教育學校，還有古早木工玩具、古早味棉花糖等趣味體驗，讓梁赫群、熊熊逛得欲罷不能，更在現場玩起默契大考驗，除了挑戰「農夫秤米穀 粒粒皆珍貴」的猜重量遊戲，還闖關玩起「可樂果骰子樂」，兩人必須用大型骰子擲出同樣一面才算過關，結果作弊失敗反而成功，各獲得可樂果產品。一整天吃吃喝喝玩下來，不僅為梁赫群、熊熊留下難忘的外景回憶，更推薦一定要把握活動時間，來宜蘭壯圍鄉參加「可樂果台Way生活節」重溫童年時光。

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

可樂果台Way生活節（圖／即新聞）

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