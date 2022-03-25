國民黨團3點聲明挺「18歲公民權」　管碧玲嗆少數暴力險釀衝突

▲立法院院會處理中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案 （十八歲公民權），國民黨團總召曾銘宗發言。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓／台北報導

立法院院會25日表決「18歲公民權」修憲案，國民黨團動向備受關注。國民黨團今天一早召開黨團大會，歷經超過一個半小時的討論，總召曾銘宗表示，黨團決議進場投同意票，不過，對於民進黨在修憲過程中蠻橫霸道，以多數暴力主導修憲程序，國民黨團表達最嚴厲譴責。

▲管碧玲發言引發國民黨不滿，上前送管碧玲牙膏、牙刷和漱口水。（圖／記者屠惠剛攝）

在廣泛討論時，曾銘宗表示，針對18歲公民權修憲案，國民黨團有3點聲明，第一，修憲的前提必須朝野有高度共識，憲法為國家根本大法，規範國家經濟社會發展的重大方向，修憲必須慎重周全，因此修憲門檻非常高，須經四分之三委員出席、出席委員四分之三決議，才能提出憲法修正案，供全民投票複決，這次修憲前提必須是民進黨跟國民黨有共識才能提出。

第二，回顧修憲過程中，多數暴力、不尊重少數，民進黨作為執政黨，主導修憲程序，未尊重國民黨的意見，也未進行朝野實質溝通，反而蠻橫霸道，限期、限定議題，強行將過去修法多數暴力的模式，套在修憲程序上，充分顯示民進黨只考量自身政治利益，未顧及國家未來發展需要，國民黨團表達抗議，予以最嚴厲譴責。

第三，國民黨團的主張扮演關鍵角色，國民黨團絕對支持18歲公民權入憲，也希望配合世界發展趨勢，將動保權、環境權納入修憲，以符合當前國家發展需要，國民黨團在修憲過程中一直傾聽各界意見、召開公聽會，今天黨團大會經過審慎評估後，決議為因應鼓勵年輕朋友積極參與國家政治經濟公共事務，國民黨團支持18歲公民權入憲的修憲案，並將投下同意票，順利將修憲案供全民複決，保障年輕世代積極參與公共事務的權力。

在曾銘宗發言後，隨後上台的民進黨立委管碧玲不滿「多數暴力」一說，批評國民黨才是少數暴力，一席話引發曾銘宗等數名藍委上前抗議，並送上牙膏、牙刷和漱口水表達不滿。