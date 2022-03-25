「狙擊手」成烏克蘭戰爭英雄！美官員警告：靠他是贏不了俄國

▲狙擊手已成為烏克蘭人心目中的戰爭英雄，圖為烏克蘭士兵。（圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

烏國總統澤倫斯基2月底創立的「烏克蘭領土防衛國際軍團」仍在防衛基輔，自從傳出幾名俄國軍官遭烏克蘭狙擊手擊殺陣亡後，「狙擊手」已成為烏克蘭人心目中的戰爭英雄，不過一名美官員警告，烏克蘭缺乏的是作戰計畫，光靠狙擊手是不會贏的。

戰火持續一個月，烏克蘭戰況並不樂觀，但唯一被俄羅斯官方確認死訊的第41軍團副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetskiy）少將，據稱是被烏軍狙擊手擊殺；而負責軍政事務的俄羅斯黑海艦隊副指揮官巴利（Andrei Nikolayevich Paly）上校，也傳出是在馬立波（Mariupol）圍攻戰中遭到狙殺身亡。於是烏克蘭軍團便將「狙擊手」視為英雄並期待以狙擊手改變目前戰況。

▲烏克蘭士兵作戰。（圖／路透）

但據一位在烏克蘭擁有長期與烏克蘭軍方合作經驗的美國官員指出，狙擊手「無法為烏克蘭贏得這場戰爭」，原因是烏克蘭領土防衛國際軍團的外籍士兵申請者素質參差不齊，且徵召進入後的新兵劃分方式，只是將沒有軍事經驗的人與那些有軍事經驗的人分開，前者送入波蘭邊境的軍營進行為期四週的軍事訓練，而後者則是拿到武器上陣，顯然這種劃分方式是沒有遵循任何確切可辨別的過程。在四週內成為一名合格的軍人是不可能的，烏克蘭缺乏好的聯合兵種計畫。

這名官員認為，如若烏克蘭想扭轉局面，絕對不能只靠狙擊手，而是要由內而外從作戰計畫及劃分軍團的聯合兵種計畫開始改變！