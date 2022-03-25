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房東的狗「發狠狂咬」7月大女嬰慘死家中　曾祖母衝上救人更悲劇

▲▼狗狗、家犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國外發生家中寵物犬發狠咬死女嬰的悲劇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國一名7個月大女嬰在家中慘遭犬隻攻擊，房東飼養的一隻美國鬥牛犬混種大白熊的寵物犬突然發狠暴衝，一張口就朝著女嬰狂咬，目睹此情景的曾祖母試圖拉開大狗，但力氣不足的她反而遭到狗狗攻擊，受傷到必須縫針住院。女嬰被咬後隨即送醫，卻仍傷重不治。

根據《紐約郵報》報導，美國喬治亞州一名7個月大女嬰加奈特（Serenity Garnett）22日在家中慘亡，原因竟是遭房東的狗咬傷致死。事發當時，曾祖母古娃達盧佩（Migdelia Guadalupe）獨自照顧加奈特，不料卻目睹房東飼養的美國鬥牛犬與大白熊的混種犬襲擊自己的曾孫女，猛然張開大口就開始咬人。

報導稱，古娃達盧佩衝上前試圖將狗從孩子身上拉開，連她自己也受了傷。哥倫比亞縣治安官辦公室表示，加奈特與曾祖母雙雙被送往奧古斯塔大學醫院（Augusta University Medical Center），然而，年僅7個月大的加奈特送醫後仍因傷勢過重身亡，古娃達盧佩接受縫針後目前正住院治療中。

鄰居福克斯（Stephen Fox）向WJBF電視台透露，狗主人是古娃達盧佩的房東米爾斯（Donna Mills），房子是她和哥哥共同所有，不過，那隻狗肌肉發達，偶爾被放出來後就很難再帶回去了，「古娃達盧佩沒有足夠的力氣對付那隻狗。」據悉，目前當局已宣布隔離事發地點10天，以防止可能的狂犬病疫情。

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