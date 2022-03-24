疫情影響！全國消費申訴連2年破7萬件、五大類申訴曝光

▲線上遊戲是消保處去年接獲最多的申訴個案。（圖／記者蔡紹堅攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

受到疫情影響，去年消費申訴案件也增加，根據行政院消保處今天（24日）公布最新統計，去年（110年）度受理消費者申訴及申請調解案件共有7萬4686件，比前一年增加1857件，而且連續2年申訴案件突破7萬件，而排名前5名的申訴類型，分別為「線上遊戲類」、「健身類」、「食品類」、「服飾、皮件及鞋類」、「電信一類」。

消保處指出，「線上遊戲類」共有5967件，且從前年的第2名躍升為第1名，「健身類」則有5125件，且受到疫情影響，較前一年增加近3成；另因「宅經濟」導致消費型態轉變，相關行業別爭議也大幅增加，包括「食品類」（線上美食外送）申訴達4377件、「服飾、皮件及鞋類」（線上購物）有3468件，還有「電信一類」（4G訊號不佳）共2722件等。

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消保處舉例說，「線上遊戲類」常見爭議是業者認定消費者外掛程式，以違反規範為由無故凍結帳號，像是去年韓國業者以上述理由永久封鎖包括台灣消費者在內的12萬個帳號，但因為台灣法令無法規範國外業者，提醒消費者應審慎評估跨境消費的風險，優先選擇國內註冊的遊戲，才能多一層保障。

另陳小姐聽信業務及教練建議，購買教練課程30堂，因原來的教練離職，且無法適應新任教練，向健身中心提出終止契約退還剩下費用遭拒，消保處表示，「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」已經從今年1月1日生效，諸如指定教練無法依約執行業務(如離職)、未經消費者同意變更教課地點等不可歸責於消費者事由，消費者要解約時，業者不得收取手續費、違約金或任何名目費用。