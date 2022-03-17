　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交友服務藏陷阱！去年爭議近500件「男性佔逾9成」

▲▼12星座,愛情,單身,交友,情人節。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲坊間交友服務消費爭議頻傳。（圖／取自免費圖庫pexels，照片與本新聞無關）

記者許敏溶／台北報導

近年來坊間交友服務消費爭議頻傳，更衍生假交友真行銷等不少消費詐騙事件，行政院消保會今天（17日）指出，統計去年全國交友消費申訴案件近500件，其中男性占比高達91％，並以8年級生（23-32歲）占50％最高，消保會將促請內政部儘速研訂定型化契約，避免消費者受騙，讓消費者覓得有緣人。

近年來坊間交友服務的消費爭議頻傳，並衍生不少消費詐騙事件，消保會今天召開記者會，公布去年全國交友消費申訴案件近500件，並將由內政府研訂相關管理機制，研擬交友服務定型化契約應記載及不得記載事項，提供消費者安心交友的管道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新北市議員劉美芳接獲陳情，X先生在婚友社花了超過30萬元卻仍單身，令他因此大受打擊，劉美芳呼籲消保處研議訂立婚姻仲介及交友服務定型化契約。（圖／劉美芳議員辦公室提供）

▲坊間交友服務消費爭議頻傳，圖為之前新北市議員劉美芳接獲陳情，X先生在婚友社花了超過30萬元卻仍單身。（圖／劉美芳議員辦公室提供）

根據消保處統計，去年（110年）全國府受理「交友服務」（含實體店面及網路）的消費申訴案件近500件，其中男性占比高達91％，年齡層則以8年級生（23-32歲）占50％最高，其次為7年級生（33-42歲）占38％，連6年級生（43-52歲）也有9％，顯示發生消費爭議的年齡層分布廣泛，不限於年輕人，熟男熟女也可能步入陷阱。

消保處表示，所謂「交友服務」，是指業者提供服務媒合雙方認識、交往，進而收取對價的行為，而坊間常見的交友服務爭議，包括假交友真行銷，也就是透過交友APP或交友網站平台認識網友，卻被推銷美容商品及課程，或在不知情下被誤導，簽訂「分期無擔保借貸契約」，交友卻負擔大筆債款，甚至是相關資訊不透明，排約會要另繳費用，參加聯誼活動要另繳費用，被勸說升等VIP更要繳大筆費用等等。

面對交友服務消費爭議頻傳，消保會指出，將促請主管機關內政部儘速研訂交友服務定型化契約應記載及不得記載事項，避免消費者因結交朋友而受騙或成為冤大頭，也希望在健全安心的交友管道下，提高消費者覓得有緣人，降低國內嚴重的少子女化現象。

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
快訊／五分埔女定序出爐！　染全新OmicronBA.2
好市多89元新品！　他臉垮「吃起來快窒息」
快訊／今日本土+0！　境外移入91例
「李根大尉」被嚇到落跑？　2同伴真的逃回韓國
快訊／台中狠夫一刀穿心殺妻　逃亡2天落網
開一半「遭2.5公斤鐵片砸頭」！台88女駕駛死亡　奪命凶器曝
引擎蓋丁字褲妹是「前JKF女郎」！　F級車頭燈超兇
22歲正妹五官全毀！　遭2惡犬瘋啃800下
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第27期已11.6萬人預約！預約率11.74%

快訊／五分埔女定序出爐！染全新OmicronBA.2「為國內第17種」

10+7快篩期程「微調」　返家自主健康管理第2、4天就得篩

快訊／增91例境外移入「創農曆年後新高」　菲律賓19例最多

快訊／今日本土+0！境外移入暴增91例「春節後最高」

沒經費了...小琉球公船3／19起停駛！公所、代表會各發聲明

LIVE／首批10+7居檢今期滿　陳時中最新說明

好市多89元新品！他臉垮「吃起來快窒息」　千人也不挺：超失敗

引擎蓋丁字褲妹身分曝「前JKF女郎兼直播主」！　F級車頭燈超兇

交友服務藏陷阱！去年爭議近500件「男性佔逾9成」

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

第27期已11.6萬人預約！預約率11.74%

快訊／五分埔女定序出爐！染全新OmicronBA.2「為國內第17種」

10+7快篩期程「微調」　返家自主健康管理第2、4天就得篩

快訊／增91例境外移入「創農曆年後新高」　菲律賓19例最多

快訊／今日本土+0！境外移入暴增91例「春節後最高」

沒經費了...小琉球公船3／19起停駛！公所、代表會各發聲明

LIVE／首批10+7居檢今期滿　陳時中最新說明

好市多89元新品！他臉垮「吃起來快窒息」　千人也不挺：超失敗

引擎蓋丁字褲妹身分曝「前JKF女郎兼直播主」！　F級車頭燈超兇

交友服務藏陷阱！去年爭議近500件「男性佔逾9成」

MLB開幕戰下月8日登場　首戰紅襪作客洋基上演「世仇對決」

紐約時報：來自中國的重擊！原神用日式遊戲擊敗日本最擅長的領域

第27期已11.6萬人預約！預約率11.74%

12寶媽戰死烏東！腹部被砲擊「堅持救同袍」到倒下一刻

13大學生深夜困砂婆噹山　1人穿越獸徑求援！警消柴刀開路帶下山

快訊／五分埔女定序出爐！染全新OmicronBA.2「為國內第17種」

男大生如廁忘關門　清潔阿姨開門「淡定拖地」：姨啥沒見過

台南市勞工領袖大學初階班招生　歡迎勞工朋友逗陣來讀冊

10+7快篩期程「微調」　返家自主健康管理第2、4天就得篩

吳尊全家回汶萊…窩豪宅隔離！12張生活照網震撼：比我不隔離還好

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

今全台變天「越晚雨越大」　春雷將響！明狂跌9℃

外送員勸女客別穿情趣內衣取餐！網看她照片更兇

一隻鳥害大停電？　台電員工不忍了「親曝真相」

全台連下4天　「各地溼答答」時間曝

高雄騎士被逼車　遭警要求刪文

明起兩段式變天！雨最猛時段出爐

2波雷雨變天　全台連雨濕4天！

麻煩了！下周雨更多連6天不穩定　要有心理準備

少女愛愛後「肚子超痛」掛急診　關鍵2句話

更多熱門

相關新聞

內政部打炒房　禁預售屋轉售違憲

內政部打炒房　禁預售屋轉售違憲

內政部2021年底通過《平均地權條例》和《不動產經紀業管理條例》的修法草案，限制預售屋換約轉售以打擊炒房，違者可能面臨罰金與刑責問題，但業界與社會輿論擔憂政府過度干預市場交易，恐有違憲之虞。《行動法庭》本集探討：內政部打炒房可解決房市高漲問題？轉售預售屋將面臨哪些困境？

自然人憑證APP超難用　徐國勇允諾立即改進

自然人憑證APP超難用　徐國勇允諾立即改進

轎車拒檢鳴槍中彈　徐國勇：全力支持員警

轎車拒檢鳴槍中彈　徐國勇：全力支持員警

快訊／徐國勇表態挺延長兵役役期　「國家可繼續存在一年算什麼」

快訊／徐國勇表態挺延長兵役役期　「國家可繼續存在一年算什麼」

打炒房最高罰5000萬　行政院最快週四通過

打炒房最高罰5000萬　行政院最快週四通過

關鍵字：

交友服務消保會假交友真行銷內政部定型化契約

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

鄭麗文嗆「疫情死800多人」　FB遭灌爆狂刷一句話

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面