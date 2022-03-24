快訊／專家拍板！ 12~17歲可打莫德納　青少年追加劑、兒童疫苗暫緩

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

兒童、青少年疫苗接種政策拍版！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日傍晚出面說明ACIP會議結論，不開放5～11歲兒童施打疫苗，12~17歲青少年的第三劑追加劑暫不建議接種；本次會議另通過莫德納疫苗可用於12~17歲青少年的基礎劑（1、2劑）接種，莫德納與BNT可混打，至於實施時間尚待行政作業公告。

國內日前本土疫情波及許多國小、幼兒園學童，11歲以下兒童接種疫苗議題受到關注，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今（24）日下午召開專家會議，討論兒童與青少年疫苗政策。

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陳時中傍晚親自公布ACIP會議重要討論議題及決議，針對5~11歲兒童接種基礎劑的部分，ACIP委員認為需要再觀察，相關資料還不完全，所以暫不建議接種。

至於12~17歲青少年，原本僅開放BNT用於基礎劑（1、2劑），陳時中表示，本次會議專家同意莫德納疫苗也可用於基礎劑接種；而且不同廠牌mRNA 疫苗可交替使用，也就是說，青少年可以混打BNT與莫德納疫苗。

決議中也提到，青少年接種莫德納依中文說明書核准劑量與接種時程，建議接種兩劑，每劑 0.5ml (100mcg)；根據國外研究及監測數據顯示，延長第二劑接種間隔可能會減少心肌炎發生比率，且不影響抗體及細胞性免疫，爱建議兩劑間隔12週（同現行 12-17歲 BioNTech COVID-19 疫苗兩劑接種間隔）。

至於12-17 歲青少年族群追加劑（第三劑）暫不建議，待更多數據證實安全性及疫苗保護效益後再行討論。陳時中也提到，目前成年人追加劑接種間隔已縮短至12週，但針對青少年，專家認為接種時間太近，出現心肌炎等不良反應的可能性比較高，青少年未來若開放接種，也應該維持間隔達5個月至6個月後。

另會議也針對Novavax COVID-19 疫苗接種建議進行討論，決議指出，等該疫苗於取得我國EUA後，可使用於18 歲以上民眾基礎劑/基礎加強劑及追加劑接種。

基礎劑2劑間隔28天，基礎加強劑與第2劑基礎劑間隔28天，追加劑與最後一劑基礎劑/基礎加強劑間隔 12週(84天）；至於是否用於12-17 歲族群接種，建議視各國藥品監管單位及我國 EUA 核准情形，再行討論。