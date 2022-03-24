照顧毛小孩健康　漢本配方「小華陀」東森電視購物首賣

▲東森電視購物47台於今（24日）下午15:20首度開賣「小華陀毛孩之星龜鹿行動保健組」，東森價只賣3,960元。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

東森購物多年來秉持「東森嚴選」精神，對產品與服務堅持高品質，其中在電話行銷、電視購物等通路所銷售的華陀扶元堂品牌，2021年榮獲3項SNQ國家品質標章認證， 一系列經認證的優質產品，在東森購物年銷售金額超過新台幣10億元，凸顯消費者的喜愛程度。優質產品也照顧到毛小孩身上，東森寵物雲推出漢方龜鹿基底的全方位關節保健「小華陀毛孩行動營養複方」，上市2個月熱銷超過300萬元，東森電視購物47台於今（24日）下午15:20將首度開賣「小華陀毛孩之星龜鹿行動保健組」，市價6,980元，東森價只賣3,960元，照顧毛小孩的健康。

台灣出生率逐年降低，飼養寵物陪伴成為潮流，對於寵物保健的觀念逐漸提升，飼主除了自身保養以外，也開始慢慢關注寵物保養的議題，跟人類一樣，熟齡犬貓也會有退化性關節炎、過度活躍跑跳，或是特殊品種犬的先天髖關節等問題是常見案例。

▲小華陀毛孩之星龜鹿行動保健組，包含小華陀毛孩行動營養複方3盒及益菌寵物專用濕紙巾10包。

對於寵物關節保健，一般最常聽到的保健成分有葡萄糖胺、軟骨素，可以幫助舒緩關節的不適，不過現在有寵物漢方調理更適合毛小孩，華陀扶元堂多年深耕漢方補品市場，東森寵物雲特別與華陀聯名開發出適合寵物的保健產品，「小華陀毛孩行動營養複方」主打以龜鹿漢方草本，從源頭調理溫和食補，補充關鍵營養，添加紐西蘭純淨海生種綠唇貽貝，適用全齡犬貓寵物的關節保健，提昇毛小孩的活動力。

毛小孩已成為現代家庭中不可或缺的伴侶，相對應的動物保健與醫療照護需求也更多元，尤其是高齡犬，獸醫師提醒，即將步入樂齡的毛孩不論有沒有關節炎，都需要補充關節相關保健品，確保年老後依舊能維持良好的日常行動力。