前氣象局長揭秘：5-7層以下房子遇大地震最易受損！高樓大廈最怕1事

▲昨日凌晨發生大地震，花蓮玉長公路龜裂。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

昨日凌晨花蓮發生規模6.6大地震，中央氣象局前任局長辛在勤表示，軟弱的地質會放大地震震動，尤其10-15層倍數的房子較顯著，且5-7層以下房子遇到大震動時越容易受損，所以震源區的低層磚造房較容易被破壞，至於高樓大廈，不怕劇烈震動，反而怕搖得很久。

辛在勤在臉書貼文指出，「越靠近地震發生的地方，地震動越急、越大、持續時間稍短。越遠的地方，地震動就越緩、越小、持續時間隨不同地質而不同，軟弱地的平原或盆地都可能產生共振放大效應」。

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▲花蓮玉長公路龜裂情況嚴重。（圖／民眾提供）

辛在勤解釋，「以台北為例盆地內裝的是較軟弱的地質，地震動會被放大，持續時間自然較長，尤其10-15層倍數的房子較顯著。這現象就像丟石頭入湖，形成水波向外傳播，越靠近石頭入水地方水波越大、急，越遠變小、緩」。

辛在勤表示，「通常5-7層以下房子，在碰到震動大、急的時候，容易受損，就如同小船在脆浪中容易翻船，但大船就很安全，所以震源區，這種低層磚造房較易有破壞」。

至於大樓倒塌的案例，辛在勤解釋，大都是當地特殊地質造成，例如軟弱地質或液化，整棟倒下，亦或大樓不當設計或被改裝，跪下或折斷。至於高樓大廈，較不怕劇烈震動，反而怕「搖的很久」。