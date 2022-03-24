普丁遭政變風險劇增！　制裁「惹毛俄官員」：不能帶小孩出國玩

▲俄羅斯總統普丁執意攻打俄羅斯，導致被國際制裁，引發內部高層官員不滿。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯攻打烏克蘭已滿1個月，總統普丁原本預計幾日內就可以將其拿下，怎知卻錯估烏軍實力與情勢，導致至今仍陷入苦戰，俄國更因此遭各國強力制裁。消息人士透露，俄羅斯聯邦安全局的高級官員們因遭海外制裁，對普丁的不滿逐漸升溫，發動政變的風險更是「每週劇增」。

根據《衛報》報導，一名俄羅斯情報中心的消息人士透露，隨著烏克蘭久攻不下，俄羅斯聯邦安全局（FBS）內部官員對於總統普丁發動政變的風險只增不減。他表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，戰情與預想不同，不但遲遲無法攻下部分城市，甚至還戰損不少，導致混亂與不滿瞬間席捲俄國安全部門。

俄羅斯不但低估了烏克蘭人頑強抵抗的耐性，還高估了俄軍的戰鬥能力，甚至沒有預料到西方國家會願意為了烏克蘭而抵抗俄國，祭出各種強烈制裁。如今戰爭開打1個月，全球各國陸續提高對俄制裁的強度，俄國寡頭與政府高層官員首當其衝，不僅海外資產遭到凍結，甚至無法自由行動。

一名不願具名的俄羅斯情報分析員致函給俄羅斯人權活動家弗拉基米爾．奧舍金（Vladimir Osechkin），曝光目前俄國內部的動盪與不安。奧舍金在接受《泰晤士報》採訪時表示，國際間對俄國的制裁，導致俄羅斯聯邦安全局的官員「無法再到義大利度假或是帶孩子到法國的巴黎迪士尼玩樂」。因為不能再自由地出國，也使得他們對於普丁的不滿持續上漲。

奧舍金說，普丁在這20年來為俄羅斯創造了穩定，俄羅斯聯邦安全局的官員、警察以及國家檢察官這些「體制內的人」都過著安穩的好日子，如今卻因為攻打烏克蘭，一切出現改變，他們意識到這場戰爭對於經濟或是人民而言都是一場災難，因此只要這場戰爭再持續1週，甚至是1個月，安全部門發生政變的機率就會繼續增加。

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