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民眾拾獲手機交警員協尋　失主撥電話尋機...以為遇詐騙集團

▲枋寮警分局建興派出所警員陳冠翰、謝世賢將手機歸還陳姓失主 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局建興派出所警員陳冠翰、謝世賢將手機歸還陳姓失主 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮鄉陳姓男子日前手機掉落，被林姓鄉親撿到，擔心對方著急找手機，剛好遇到枋寮員警執行巡邏勤務，馬上交由警方處理，警方挨家挨戶尋問未著，突然手機聲響起，原來失主打來找手機，警察表明身分，還一度被誤認是詐騙集團。

枋寮警分局建興派出所警員陳冠翰、謝世賢日前擔服巡邏勤務時，遇到一位林姓鄉親表示，剛才在枋寮鄉三民路撿到一支民眾遺失的手機，趕緊交由警方處理。

警方研判失主可能會著急的返回附近找尋，因此在掉落地點附近挨家挨戶詢問及等待失主出現，正當警方遍尋不著時，手機忽然來電，對方表示是手機主人，警方表明「警察」身分，陳姓失主以為遇到詐騙集團佯稱警察，聲音出現遲疑，警方感覺出失主不安，明確知知對方是「真警察」，要失主直接到派出所來領回。

陳姓失主說，手機放在褲子後方口袋，可能騎摩托車時遇到顛簸路段不慎掉落，回家後發現手機不見慌張地開始尋找，還好有熱心的民眾幫忙以及警方的積極協助才得以尋回，相當感激。

枋寮分局長黃政龍肯定建興所熱心為民服務的態度，並呼籲民眾攜帶重要財物在身上時應當妥適保管，避免一時疏忽造成不便或遭宵小覬覦。

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關鍵字：

枋寮警察手機遺失詐騙黃政龍

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